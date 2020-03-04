كورونا تغزو مصانع سامسونج والإدارة توقف الإنتاج بعد إصابة أحد العاملين



أغلقت شركة سامسونج للإلكترونيات مصنعها للهواتف المحمول في مجمع جومي الصناعي بكوريا الجنوبية مؤقتاً بعد أن كشفت نتائج تحليل لأحد العاملين في المصنع يوم السبت إصابته بفيروس كورونا.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه سيتم إغلاق المصنع حتى الساعة السابعة من مساء اليوم الأحد لاعمال التطهير، وسيتم إغلاق الطابق الذي يعمل فيه الموظف حتى صباح يوم الثلاثاء المقبل.

وشهد مصنع سامسونج للرقائق الإلكترونية في جيهيونج إصابة عامل بمطعم المصنع يوم السبت، ولم يتأثر الإنتاج بسبب ذلك، وفقاً لوكالة أنباء بلومبرغ.