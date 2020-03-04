جوجل تلغي مؤتمرها السنوي للمطورين Google I/O 2020

أعلنت شركة جوجل عن إلغاء مؤتمرها السنوي للمطورين لهذا العام (Google I/O 2020) وسط تفشي فيروس كورونا المستمر، حيث أرسلت الشركة بريدًا إلكترونيًا للحضور لإبلاغهم بإلغاء المؤتمر الذي كان من المقرر عقده في الفترة بين 12 و 14 مايو من هذا العام.

ويأتي الإلغاء بعد أيام قليلة من إلغاء شركة جوجل لحدث (Cloud Next) في سان فرانسيسكو واستبداله بمؤتمر رقمي عبر الإنترنت فقط، لكن على عكس مؤتمر (Cloud Next)، فإن الشركة لم تعلن حتى الآن عن أي خطط للمضي قدمًا في عقد الكلمات الرئيسية والجلسات على شكل مؤتمر عن بعد، وترك بيان جوجل هذا الخيار مفتوحًا.

ويشرح المتحدث باسم شركة جوجل في بيان: “نظرًا للقلق حول فيروس كورونا (COVID-19)، ووفقًا للإرشادات الصحية الصادرة عن مركز السيطرة على الأمراض، ومنظمة الصحة العالمية، والسلطات الصحية الأخرى، فقد قررنا إلغاء حدث (Google I/O 2020) الفعلي في مدرج شورلاين (Shoreline)”.

وعادةً ما تستخدم شركة جوجل مؤتمرها السنوي للمطورين (Google I/O) كأكبر حدث إخباري لها خلال العام للإعلان عن التغييرات الجديدة في نظامها لتشغيل الأجهزة المحمولة أندرويد والأجهزة التي تصنعها الشركة وحتى التحديثات بشأن خدماتها مثل الخرائط.

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وأوضحت الشركة أنها تستكشف الآن طرقًا أخرى لتطوير (Google I/O) في سبيل تحسين التواصل مع مجتمع المطورين ومواصلة بناء هذا المجتمع، وقالت: “سيتم رد المبالغ المدفوعة من قبل الحاضرين بالكامل بحلول 13 مارس، وسيتم منح الذين اشتروا تذاكر لهذا الحدث تلقائيًا خيار شراء تذكرة حدث (Google I/O 2021)”.

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وللتعويض عن التأثير الاقتصادي لإلغاء هذا الحدث، فقد تعهدت الشركة بتقديم مليون دولار لمؤسسات ماونتن فيو المحلية من أجل دعم الأعمال التجارية الصغيرة وزيادة فرص العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وعلوم الحاسوب في مدارس ماونتن فيو.

ويعد إلغاء جوجل لمؤتمرها السنوي للمطورين هو الأحدث في سلسلة من الأحداث التقنية التي تم إلغاؤها بسبب المخاوف من فيروس كورونا، إذ تم إلغاء المؤتمر العالمي للجوال (MWC 2020) الشهر الماضي، تلاه إلغاء مؤتمر (F8) الخاص بمطوري فيسبوك، وإلغاء جوجل لمؤتمر مطوري الألعاب.