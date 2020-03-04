شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة أمريكية تقرر منع مقابلات العمل الشخصية واستبدالها بالفيديو خوفا من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شركة سكوير لمدفوعات الهاتف المحمول، التي يديرها جاك دورسى الرئيس التنفيذى لشركة تويتر، وقف مقابلات العمل الشخصية كإجراء وقائى ضد فيروس كورونا، ووفقًا لرئيس الاتصالات، آرون زموست، ستحدث جميع المقابلات الوظيفية الآن عبر الفيديو.

ووفقًا لموقع "بيزنس إنسايدر" البريطانى، قال زاموست بسلسلة من التغريدات على "تويتر" إن هذا كان أحد الإجراءات الاحترازية العديدة التى ستتخذها الشركة لمنع انتشار الفيروس، وستدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم الأربعاء، على الرغم من أنه ليس من الواضح متى سيتم تنفيذها.

بالإضافة إلى إيقاف المقابلات الشخصية، قال إن الشركة تشجع بشدة الموظفين على العمل من المنزل إن أمكن، وتعليق جميع زيارات الضيوف، مؤكدًا أيضًا أنه وقف جميع رحلات العمل "غير الأساسية"، على الصعيدين المحلى والدولى، بالإضافة إلى أنه "لا يشجع" الحضور الشخصى فى المؤتمرات والفعاليات الداخلية والخارجية.

وأعاقت مخاوف فيروس كورونا شركات التكنولوجيا والأحداث التقنية فى الأسابيع الأخيرة، إذ طلبت شركة تويتر من الموظفين العمل من المنزل، مثلما فعلت جوجل وCoinbase فى بعض الحالات.

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كما تم تأجيل مؤتمر مطورى الألعاب لعام 2020 حتى الصيف لمنع التأثيرات المحتملة لفيروس كورونا، كما قررت فيس بوك الانسحاب من حضور مهرجان SXSW لهذا العام بسبب مخاوف مماثلة.

وألغت جوجل كلاود أكبر مؤتمر سنوى لها بسبب مخاوف من فيروس كورونا، إذ كان من المفترض أن يعقد مؤتمر جوجل كلاودNext فى سان فرانسيسكو فى الفترة من 6 إلى 8 أبريل، وفى العام الماضى، حضر المؤتمر أكثر من 30،000 مشارك، بينما قررت جوجل كلاود جعل مؤتمرها هذا العام رقميًا، وسيتم تسجيل المشاركين فى المؤتمر الرقمى تلقائيًا بدون أى رسوم، وسيتم استرداد تذاكر المؤتمر.