جوجل تطلب من 8000 من موظفيها العمل من منازلهم بسبب فيروس كورونا

فاطمة أيت طالب - دبي - في هذه الأيام، يُعد العمل عن بُعد أمرًا شائعًا تمارسه الشركات. وذلك لأن الكثيرين بدأوا في الإيمان بفكرة أنك لا تحتاج بالضرورة للحضور إلى مقر العمل لإثبات أنك مُنتج أو تُنجز المهام الموكولة إليك. ومع ذلك، يبدو أن فرع شركة جوجل في إيرلندا قرر نقل الأمور إلى مستوى جديد تمامًا.

وفقًا لتغريدة من الصحفي،

Google Ireland: “We continue to take precautionary measures to protect the health and safety of our workforce, and as part of that effort we have asked our Dublin teams to work from home tomorrow.”