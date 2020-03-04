جوجل تطلب من 8000 من موظفيها العمل من منازلهم بسبب فيروس كورونا

فاطمة أيت طالب - دبي - في هذه الأيام، يُعد العمل عن بُعد أمرًا شائعًا تمارسه الشركات. وذلك لأن الكثيرين بدأوا في الإيمان بفكرة أنك لا تحتاج بالضرورة للحضور إلى مقر العمل لإثبات أنك مُنتج أو تُنجز المهام الموكولة إليك. ومع ذلك، يبدو أن فرع شركة جوجل في إيرلندا قرر نقل الأمور إلى مستوى جديد تمامًا.
وفقًا لتغريدة من الصحفي،
من صحيفة Irish Independent، فيبدو أن فرع شركة جوجل في إيرلندا قرر إرسال 8000 من موظفيه إلى منازلهم حيث سيعملون عن بُعد. لا، هذا ليس نوعًا من تجربة العمل من المنزل الهائلة التي تقوم بها الشركة، بل يرجع ذلك لأسباب صحية.
Google Ireland: “We continue to take precautionary measures to protect the health and safety of our workforce, and as part of that effort we have asked our Dublin teams to work from home tomorrow.”— Adrian Weckler (@adrianweckler) March 2, 2020
قرر فرع شركة جوجل في إيرلندا القيام بذلك بعدما إتضح له أن أحد الموظفين أصيب بأعراض تشبه أعراض الإنفلونزا، وهي إحدى العلامات التي تشير إلى الإصابة بفيروس كورونا. في حين أنه من المرجح أن تكون هذه مجرد إنفلونزا عادية، فيبدو أن شركة جوجل لا تريد أن توفر أي فرصة لتفشي المرض في صفوف موظفيها، وستقوم بالمزيد من الإجراءات الإحترازية لمحاربة هذا المرض، بما في ذلك مطالبة موظفيها بالعمل من المنزل خلال هذه الفترة.
من المتوقع أيضًا أن يكون هذا بمثابة إختبار، حيث ترغب شركة جوجل في معرفة ما إذا كانت لا تزال قادرة على العمل بكامل قوتها في حالة إستمرار هذا الوضع. كما قلنا، العمل عن بُعد ليس جديدًا، ونأمل أن يعمل موظفي جوجل بالجدية الكاملة حتى لو لم يكونوا تحت إشراف مباشر.
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