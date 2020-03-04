شاومي تعلن رسميًا عن هاتف الألعاب Black Shark 3

أعلنت (بلاك شارك) Black Shark – العلامة التجارية التابعة لشركة شاومي والمتخصصة في مجال هواتف الألعاب – اليوم الثلاثاء رسميًا عن الجيل الثالث من هواتفها الذكية، التي جاءت هذه المرة في طرازين.

وأطلقت الشركة الصينية هاتفي (بلاك شارك 3)، و(بلاك شارك 3 برو) اللذين يقدمان أفضل المواصفات التي تؤهلهما لتشغيل الألعاب القوية، بما في ذلك معالج كوالكوم الأحدث (سنابدراجون 865)، ودعم شبكات الجيل الخامس 5G. كما يمتاز الهاتفان بالجيل الرابع من نظام التبريد السائل.

ويمتاز هاتفا (بلاك شارك 3)، و(بلاك شارك 3 برو) الجديدان بدعم تقنية الشحن السلكي السريع باستطاعة 65 واطًا، واللاسلكي السريع باستطاعة 18 واطًا. ويحتوي الهاتف الأول بطارية باستطاعة 4,720 ميلي أمبير/ الساعة، في حين يحتوي الآخر بطارية باستطاعة 5,000 ميلي أمبير/ الساعة. وتقول شاومي: إن الهاتفين يُشحنان بنسبة 50% في غضون 12 دقيقة فقط، وبنسبة 100% في غضون 38 دقيقة.

ويختلف الهاتفان فيما بينهما في مواصفات الشاشة، إذ يقدم (بلاك شارك 3) شاشة من نوع OLED بقياس 6.67 بوصات وبدقة +FHD، في حين يقدم (بلاك شارك 3 برو) شاشة من نوع OLED بقياس 7.1 بوصات وبدقة 3120×1440 بكسلًا. ولأن الهاتفين موجهان لسوق الألعاب، فتمتاز الشاشة بمعدل تحديث عالٍ بواقع 90 هرتزًا، ومع ذلك فإن هذا المعدل أقل من هواتف منافسة، بما في ذلك هواتف (جالاكسي إس20) من سامسونج، و(آر أو جي فون 2) ROG Phone 2 من أسوس، إذ يقدم الهاتفان معدل تحديث قدره 120 هرتزًا.

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وعلى ظهر الهاتفين، هناك 3 كاميرات خلفية بدقة 64 ميجابكسل للرئيسية، والثانية بدقة 13 ميجابكسل للتصوير الفائق العرض، والثالثة بدقة 5 ميجابكسل لتصوير العمق. أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 20 ميجابكسل. وهناك منفذ لسماعات الأذن السلكية، ومكبرات صوت (إستريو) في الواجهة، ومنفذ USB-C.

ومن المزايا الموجهة لمحبي الألعاب، فإن الهاتفين يدعمان 4 مناطق حساسة للضغط في الشاشة يمكن استخدامها لزيادة التحكم بالألعاب. ويأتي الهاتفان أيضًا مع أزرار خاصة باسم Master Buttons.

وتعتزم شاومي طرح هاتف (بلاك شارك 3) في الصين اعتبارًا من اليوم، أما هاتف (بلاك شارك 3 برو) فسيتوفر اعتبارًا من 11 آذار/ مارس الجاري. وقالت الشركة: إنها تتوقع طرح الهاتفين في الأسواق العالمية في المستقبل القريب.

أما الأسعار، فسيتوفر هاتف (بلاك شارك 3) بسعر يعادل 500 دولار أمريكي لخيار 8 جيجابايت/128 جيجابايت، وبسعر يعادل 544 دولارًا أمريكيًا لخيار 12 جيجابايت/128 جيجابايت، وبسعر يعادل 573 دولارًا أمريكيًا لخيار 12 جيجابايت/256 جيجابايت. وسيتوفر هاتف (بلاك شارك 3 برو) بسعر يعادل 673 دولارًا أمريكيًا لخيار 8 جيجابايت/256 جيجابايت، وبسعر يعادل 716 دولارًا أمريكيًا لخيار 12 جيجابايت/256 جيجابايت.