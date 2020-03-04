شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "إيلون ماسك" يساند رئيس "تويتر" فى حرب الإطاحة به من منصبه.. اعرف عمل إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز جاك دورسى، الرئيس التنفيذى لشركة "تويتر" بحليف رفيع المستوى، حيث عبر إيلون ماسك عن دعمه لـ دورسى وسط معركة متصاعدة لإقصائه من منصبه، وقال ماسك بتغريدة: "أريد فقط أن أقول إننى أؤيد jack كرئيس تنفيذى لـ تويتر"، مضيفًا أن دورسى لديه قلب طيب.

ووفقًا لموقع "بيزنس إنسايدر البريطانى"، تعرض دورسى لهجوم من الناشط الملياردير بول سنجر المالك لشركة إليوت مانجمنت، الذى حصل على ما يقرب من 5٪ من حصة تويتر وأطلق حملة ضغط لاستبدال دورسى، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام.

ويقول سنجر إن السبب وراء ذلك هو أن دورسى، وهو أيضًا الرئيس التنفيذى لشركة سكوير، ولا يركز بما فيه الكفاية على تويتر، وفقًا لما ذكره بلومبرج .

وقد سارع موظفو تويتر للدفاع عن زعيمهم، حيث قاموا بإطلاق التغريدات من خلال هاشتاج #webackjack، وكتب أحد موظفى تويتر قائلاً: "لا يمكننى تحمل أشخاص يجعلون من الصعب على الأشخاص الطيبين فعل الخير، فمع كل ما يجرى فى العالم، فإننا نستحق المزيد من الأشخاص الطيبين".

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يشغل ماسك أيضًا منصب الرئيس التنفيذى لشركتين، وهما تسلا لصناعة السيارات الكهربائية وشركة SpaceX لاستكشاف الفضاء، كما أن لـ ماسك تاريخ طويل فى اختيار المعارك مع الأعداء الماليين، لا سيما الذين استهدفوا لفترة طويلة أسهم تسلا.

جدير بالذكر طلب جاك دورسى من إيلون ماسك فى يناير الماضى، النصيحة من أجل تحسين منصة تويتر، حيث يعد "ماسك" أحد أشهر مستخدمى المنصة، وذلك خلال حدث للموظفين، وأجرى جاك دورسى مكالمة فيديو مع إيلون ماسك، والذى وصفه سابقًا بأنه واحد من أكثر الأشخاص المؤثرين على تويتر.

وبحسب موقع TOI الهندى فقال دورسي: قدم لنا بعض الملاحظات المباشرة والنقد وما الذى نفعل بشكل سيئ وما الذى يمكننا أن نفعله بشكل أفضل، وما هو أملك فى إمكاناتنا كخدمة، كما أضاف: "إذا كنت تدير تويتر ماذا كنت ستفعل"