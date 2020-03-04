شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة اتصالات بريطانية تتعهد بخفض انبعاثاتها إلى الصفر بحلول عام 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعهدت شركة اتصالات بريطانية بخطة طموحة لتخفيض انبعاثات الكربون إلى الصفر بحلول عام 2025، حيث ستصبح الشركة أول مشغل شبكة فى البلاد يحقق صفر انبعاثات كربون إذا تحقق الهدف، وتقول إن مكالماتها ورسائلها وتغطية الإنترنت سيتم تشغيلها بالكهرباء المتجددة، وتتعهد شركة الاتصالات بالعمل مع مورديها، بما في ذلك مصنعي الهواتف لخفض انبعاثات الكربون.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تستهدف الشركة خفض الانبعاثات بنسبة 30% في سلسلة الإمداد بأكملها في السنوات الخمس المقبلة، وقالت الشركة إنها ستقدم تقريراً عن التقدم الذي تحرزه مقابل الالتزامات سنويًا، وسيتم تقييمها ومراجعتها بشكل مستقل.

وأعلنت الشبكة أنها ستعمل حتى خارج نطاق أعمالها الخاصة وتساعد القطاعات الأخرى في البحث عن حلول أكثر استدامة.

وقال مارك إيفانز، الرئيس التنفيذي للشركة: "لدينا خطط ملموسة لتحقيق انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام ،2025 وأعتقد أن هذا ما يريده عملاؤنا".

وأوضح: "هذه رحلة قمنا بها منذ فترة طويلة ونحن على ثقة كبيرة من أننا يمكن أن نصل إلى هناك، وسيتضمن الهدف الطموح بشكل أساسي تشجيع أصحاب العقارات من الجهات الخارجية لدعم المهمة، على سبيل المثال، هناك بعض الملاك الذين يديرون المواقع بشكل مستقل لنا والتي تحتوي على معدات الشركة".

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وأضاف: "سنقترب من هؤلاء الملاك ونقول إن لديك الفرصة لفعل الشيء الصحيح أيضًا، لإثبات أننا قادرون على القيادة نحو كوكب أكثر استدامة ونمنحك الوصول إلى نفس الترتيبات التجارية التي لدينا للحصول على الطاقة المتجددة".

وأكد إيفانز، أن التقنية ستكون فعالة يومًا ما، وستمكن الهواتف المحمولة من العمل وفقًا لاقتصاد منخفض الكربون".

كما بدأت الشركة في استخدام الطاقة المتجددة في مواقع أبراج الهواتف المحمولة في عام 2008، وحفظت 20000 طن من الكربون من إطلاقها في الغلاف الجوي منذ عام 2012.