كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن إلغاء معرض جنيف للسيارات 2020 بسبب مخاوف من فيروس كورونا

متابعة-سنيار: بعد أن أصدرت الحكومة السويسرية قرارا عن حظر التجمعات التي تضم 1000 شخص أو أكثر يوم الجمعة الماضي، أعلنت الشركة المنظّمة لفعاليات معرض جنيف الدولي للسيارات إلغاؤه رسميا لهذا العام وذلك في ظل التخوفات من انتشار فيروس كورونا، الحظر ساري المفعول على الفور ويستمر حتى 15 مارس على الأقل، و كان من المقرر أن يفتح معرض جنيف للسيارات أبوابه أمام الصحفيين في الثاني من مارس، بينما كان بإمكان الجمهور العام الحضور من 5 مارس إلى 15 مارس.

وقال موريس توريتيني رئيس معرض جنيف للسيارات في بيان: “نحن نأسف لهذا الموقف، لكن صحة جميع المشاركين أولوية قصوى بالنسبة لنا ولعارضينا، هذه حالة قوة قاهرة وخسارة هائلة للمصنعين الذين استثمروا بشكل كبير في حضورهم في معرض جنيف، ونحن على قناعة بأنهم سيتفهمون هذا القرار”.

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وقد حاولت الشركة المنظمة للمعرض باليكسبو بجد الحفاظ على نسخة هذا العام وسط الخوف المتزايد من فيروس كورونا، حيث أصدرت بيانا في وقت سابق تؤكد فيه استعدادها لاتخاذ التدابير الوقائية وذلك بزيادة معدل التنظيف والتطهير حول مركز المؤتمرات.

وبإلغاء المعرض أعلنت العديد من الشركات عن خططها للكشف عن أحدث منتجاتها، حيث كشفت كل من بي ام دبليو و ميرسديس أنهما ستعقدان “مؤتمراً صحفياً رقمياً” للكشف عن السيارات الجديدة.

وهكذا انضم معرض جنيف الدولي للسيارات 2020 إلى قائمة المعارض التجارية الكبرى والأحداث التي تم إلغاؤها بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث تم إلغاء مؤتمر “”Mobile World Congress ، وهو أكبر معرض للهواتف الذكية في العالم، في وقت سابق من هذا الشهر، في حين أدى قرار الحكومة السويسرية إلى إلغاء معرض الساعات الفاخرة العالمي “Watches and Wonders” المعروف سابقًا باسم “SIHH”، أما الألعاب الأولمبية الصيفية التي ستُقام في اليابان هذا العام فمن المحتمل أن تتقاسم نفس المصير.