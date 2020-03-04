شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: احذر.. كاميرات مراقبة الأطفال يمكن اختراقها واستخدامها فى التجسس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلجأ كثير من الآباء الذين يقضون أوقاتا طويلة خارج المنزل، إلى كاميرات وأجهزة المراقبة للتمكن من الاطمئنان على أبنائهم فى المنازل، لا سيما حال وجود مربية معهم، لكن يبدو أن هناك خطرًا خفيًا آخر وراء هذا العمل الاحترازى، فقد حذر المركز القومى لأمن الإنترنت فى بريطانيا مالكى الكاميرا الذكية وكاميرات مراقبة الأطفال التى تعمل بكلمة سر، من خطر اختراقها، وفقما نقل موقع "سكاى نيوز" البريطاني.

وقال المركز الحكومى فى تقريره، إن هذا النوع من الكاميرات معرض بشكل كبير للاختراق حال لم يقم مالكوه بتغيير كلمة السر بشكل منتظم.

وذكر التقرير: "حال تم اختراق الكاميرا، فإن كل ما يبث عليها سيتم الوصول إليه من طرف المخترق"، معتبرا أن "الأمر يمثل تحديا للخصوصية، إلى جانب تقديمه معلومات قد تكون مهمة لمساعدة المخترقين فى تنفيذ عمليات سطو وسرقة".

وشجع المركز الأشخاص على تغيير كلمات المرور للكاميرات الذكية، باستخدام التطبيق الذى يعتمدون عليه لإدارة الجهاز.

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كما حث المستخدمين على الحفاظ على أمن وأمان كاميراتهم عن طريق تحديث برامج الأمان الخاصة بهم بانتظام.

وسبق لكاميرات منزلية من طراز "نيست" المملوكة من قبل "جوجل" أن شهدت عدة حالات اختراق، فيما تقول الشركة الأميركية إن ذلك حدث نتيجة استخدام كلمات مرور سهلة.

ودائمًا ما يدعو خبراء التكنولوجيا الأشخاص إلى ابتكار كلمات مرور معقدة بعض الشيء، كى لا تكون قابلة للاختراق.