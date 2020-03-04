تكنولوجيا: اكتشاف نوع من النجوم يبعد 150 سنة ضوئية عن الأرض وممتلئ بالكربون

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ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يقول العلماء إن مثل هذا الحدث كان يجب أن يؤدي إلى حدوث سوبرنوفا "نجم متفجر"، لكن هذا النجم تجنب ذلك الزلزال المتفجر.
وأنتج السيناريو الفريد نجمًا مميزًا، يقول علماء الفلك إنه لا يشبه أي شيء آخر تمت دراسته على الإطلاق، فقد قال الباحث الرئيسي الدكتور مارك هولاندز من قسم الفيزياء بجامعة وارويك: "لدينا تكوين لا يمكننا تفسيره من خلال التطور النجمي الطبيعي".
وأضاف: "الطريقة الوحيدة لتفسير ذلك هي إذا تم تشكيلها من خلال دمج اثنين من الأقزام البيضاء، والأقزام البيضاء هي بقايا النجوم التي أحرقت كل الوقود وتخلصت من طبقاتها الخارجية".
وتم اكتشاف WDJ0551 + 4135 لأول مرة أثناء قيام علماء الفلك بتمشيط البيانات التاريخية من تلسكوب جايا التابع لوكالة الفضاء الأوروبية.
كما استخدم الفريق تليسكوب ويليام هيرشل الموجود في جزر الكناري لتحليل الضوء المنبعث من القزم الأبيض وتحديد تركيبه الكيميائي.
ووجدوا أن جو النجم يحتوي على مستوى عالٍ من الكربون بشكل غير عادي، حيث قال الدكتور هولاندز: "هذا النجم برز كشيء لم نره من قبل".
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