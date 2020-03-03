تكنولوجيا: أفضل الأجهزة اللوحية لعام 2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انتشرت الأجهزة اللوحية بشكل كبير في الآونة الأخيرة، إذ أنها تستهدف شريحة كبيرة جدًا من المستخدمين بمختلف أعمارهم. وكانت بعض الشركات قد اهتمت أيضًا بتقديم أحدث التقنيات المتطورة مع أجهزتها اللوحية، بما في ذلك شركة أبل ومايكروسوفت وسامسونج وغيرهم من الشركات المعروفة.

فيما يلي قائمة بأفضل الأجهزة اللوحية التي يمكن شرائها في عام 2020:

1. آيباد (إصدار 2019) من أبل





مميزاته

عمر بطارية طويل

شاشة أكثر إشراقًا

حجم الشاشة كبير

دعم لـ Smart Keyboard

عيوبه

باهظ الثمن خصوصًا عند طلبه مع لوحة المفاتيح والقلم

تصميم قديم

2. آيباد برو (إصدار 19.2 بوصة 2018) من أبل

مميزاته

وزنه خفيف ونحيف

شاشة كاملة غامرة من نوع Liquid Retina

يدعم معالج A12X Bionic السريع

بطارية قوية جدًا

عيوبه

سعته التخزينية تبدأ من 64 جيجابايت لأقل إصدار

لوحة المفاتيح ليست جيدة مثل Surface Pro

3. Fire HD 10 من أمازون

مميزاته

بطارية خارقة

شاشة ساطعة

أداء جيد

دعم لـ USB-C

عيوبه

لا يوجد دعم لتطبيقات جوجل

إيقاع السماعات ليس بالأمثل

4. Fire HD 8 Kids Edition من أمازون

مميزاته

تصميم متين مع حماية ضد التلف العرضي لمدة عامين

ضوابط أبوية قوية

عمر بطارية طويل

عيوبه

سماعات ضعيفة

كاميرا ضعيفة

5. آيباد ميني (إصدار 2019) من أبل

مميزاته

أداء مذهل

شاشة ساطعة ومزدهرة

دعم لقلم أبل

بطارية ممتازة

عيوبه

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حواف كبيرة

لا يوجد دعم لـ USB-C

6. Surface Pro 6 من مايكروسوفت

مميزاته

معالج رباعي النواة سريع

عمر بطارية ممتاز

شاشة ملونة ومشرقة

لوحة مفاتيح مريحة

عيوبه

لا يوجد دعم لمنافذ USB-C أو Thunderbolt

ذاكرة 256 جيجابايت SSD بطيئة بعض الشيء

7. آيباد آير (إصدار 2019) من أبل

مميزاته

شاشة كبيرة وأنيقة

عمر بطارية طويل

معالج A12 Bionic سريع

يوفر مقبس سماعة الرأس 3.5 ملم

عيوبه

دعم Smart Keyboard باهظ بعض الشيء

لا يوجد دعم للجيل الثاني من قلم أبل

8. Tab 4 8 من لينوفو

مميزاته

عمر بطارية جيد

أداء رائع

شاشة مذهلة

قيمة جيدة

عيوبه

الكاميرا الأمامية ليست بالأمثل

9. Yoga Tab 3 من لينوفو

مميزاته

بطارية جيدة

شاشة 8 بوصة واضحة

مسند مدمج

عيوبه

أداء عادي

حجمه ضخم

10. Fire HD 8 من أمازون

مميزاته

سعره مناسب

شاشة جيدة

مساعد أليكسا مُحسن

عيوبه

أداء البطارية ليس بالأمثل

يفتقر إلى تطبيقات Google Play

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