تكنولوجيا: أفضل الأجهزة اللوحية لعام 2020

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انتشرت الأجهزة اللوحية بشكل كبير في الآونة الأخيرة، إذ أنها تستهدف شريحة كبيرة جدًا من المستخدمين بمختلف أعمارهم. وكانت بعض الشركات قد اهتمت أيضًا بتقديم أحدث التقنيات المتطورة مع أجهزتها اللوحية، بما في ذلك شركة أبل ومايكروسوفت وسامسونج وغيرهم من الشركات المعروفة.
فيما يلي قائمة بأفضل الأجهزة اللوحية التي يمكن شرائها في عام 2020:
1. آيباد (إصدار 2019) من أبل
مميزاته
- عمر بطارية طويل
- شاشة أكثر إشراقًا
- حجم الشاشة كبير
- دعم لـ Smart Keyboard
عيوبه
- باهظ الثمن خصوصًا عند طلبه مع لوحة المفاتيح والقلم
- تصميم قديم
2. آيباد برو (إصدار 19.2 بوصة 2018) من أبل
مميزاته
- وزنه خفيف ونحيف
- شاشة كاملة غامرة من نوع Liquid Retina
- يدعم معالج A12X Bionic السريع
- بطارية قوية جدًا
عيوبه
- سعته التخزينية تبدأ من 64 جيجابايت لأقل إصدار
- لوحة المفاتيح ليست جيدة مثل Surface Pro
3. Fire HD 10 من أمازون
مميزاته
- بطارية خارقة
- شاشة ساطعة
- أداء جيد
- دعم لـ USB-C
عيوبه
- لا يوجد دعم لتطبيقات جوجل
- إيقاع السماعات ليس بالأمثل
4. Fire HD 8 Kids Edition من أمازون
مميزاته
- تصميم متين مع حماية ضد التلف العرضي لمدة عامين
- ضوابط أبوية قوية
- عمر بطارية طويل
عيوبه
- سماعات ضعيفة
- كاميرا ضعيفة
5. آيباد ميني (إصدار 2019) من أبل
مميزاته
- أداء مذهل
- شاشة ساطعة ومزدهرة
- دعم لقلم أبل
- بطارية ممتازة
عيوبه
- حواف كبيرة
- لا يوجد دعم لـ USB-C
6. Surface Pro 6 من مايكروسوفت
مميزاته
- معالج رباعي النواة سريع
- عمر بطارية ممتاز
- شاشة ملونة ومشرقة
- لوحة مفاتيح مريحة
عيوبه
- لا يوجد دعم لمنافذ USB-C أو Thunderbolt
- ذاكرة 256 جيجابايت SSD بطيئة بعض الشيء
7. آيباد آير (إصدار 2019) من أبل
مميزاته
- شاشة كبيرة وأنيقة
- عمر بطارية طويل
- معالج A12 Bionic سريع
- يوفر مقبس سماعة الرأس 3.5 ملم
عيوبه
- دعم Smart Keyboard باهظ بعض الشيء
- لا يوجد دعم للجيل الثاني من قلم أبل
8. Tab 4 8 من لينوفو
مميزاته
- عمر بطارية جيد
- أداء رائع
- شاشة مذهلة
- قيمة جيدة
عيوبه
- الكاميرا الأمامية ليست بالأمثل
9. Yoga Tab 3 من لينوفو
مميزاته
- بطارية جيدة
- شاشة 8 بوصة واضحة
- مسند مدمج
عيوبه
- أداء عادي
- حجمه ضخم
10. Fire HD 8 من أمازون
مميزاته
- سعره مناسب
- شاشة جيدة
- مساعد أليكسا مُحسن
عيوبه
- أداء البطارية ليس بالأمثل
- يفتقر إلى تطبيقات Google Play
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