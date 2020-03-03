تكنولوجيا: وان بلس تستعد للإعلان الرسمي عن هواتف OnePlus 8 في منتصف أبريل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد تقرير جديد نشر عبر TechRadar في الهند على خطط شركة وان بلس لعقد مؤتمرها القادم في منتصف شهر أبريل، للإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف OnePlus 8.

أشارت التسريبات السابقة إلى أن شركة وان بلس تستعد للإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف OnePlus 8 ما بين شهري مارس وأبريل، واليوم يأتي تقرير جديد ليؤكد على أن وان بلس تتخطى شهر مارس، لتقدم هواتفها الجديدة في شهر ابريل المقبل.

لم تكشف وان بلس عن أي تفاصيل حول سلسلة هواتف OnePlus 8 القادمة بشكل رسمي حتى الآن، إلا أن التسريبات التي نشرت حتى الآن أكدت على أن وان بلس ستقدم هذا العام هاتف OnePlus 8، مع إصدار Pro وأخر Lite، إلا أن التسريبات لم تؤكد على خطط الشركة لإطلاق الإصدارات الثلاثة في الحدث القادم.

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وتشير بعض التوقعات إلى أن شركة وان بلس ستقدم إصدار OnePlus 8 Lite بشكل منفصل لاحقاً هذا العام، من جانب أخر أشار التقرير إلى أن شركة وان بلس ستعقد اثنان من المؤتمرات في نفس اليوم، على أن يعقد المؤتمر الأول في السوق الهندي، بينما تعقد مؤتمر أخر لإطلاق الهواتف الجديدة في الأسواق العالمية.

يذكر أن بعض التوقعات تشير إلى أن شركة وان بلس ستقدم الإصدارات الجديدة إلى الأسواق العالمية في مؤتمر يعقد على شبكة الإنترنت، وهو الإجراء المتبع من عمالقة تصنيع الهاتف مؤخراً نتيجة لإنتشار فيروس الكورونا.

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