Huawei قد تتعاون مع Indus OS في الهند لزيادة شعبية حزمة التطبيقات HMS في البلاد

فاطمة أيت طالب - دبي - ظهر اليوم تقرير جديد يُفيد أن شركة Huawei تتطلع إلى إقامة شراكة مع Indus OS للوصول إلى ما يُدعى App Bazaar، وهو متجر تطبيقات يضم أكثر من 400 آلف تطبيق في الهند. من خلال هذه الخطوة، تتأكد شركة Huawei من مواصلة إستخدام هواتفها الذكية بدون التطبيقات والخدمات التابعة لشركة جوجل من قبل عملائها الهنديين.

بعد إطلاق هواتفها الذكية الراقية المجهزة بمتجر AppGallery وبحزمة التطبيقات والخدمات Huawei Mobile Services الخاصة بها في أوروبا، تريد الشركة الآن تأمين المستخدمين في ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم. يُعد App Bazaar متجرًا شهيرًا في البلاد، لذلك إذا تمكنت Huawei من الوصول إلى صفقة مع Indus OS، فسوف تُصبح هواتفها الذكية أكثر قابلية للإستخدام في المنطقة.

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سيكون هذا مزيجًا مثيرًا للإهتمام، على الرغم من أن سامسونج قد إستثمرت بالفعل حوالي 5.75 مليون دولار أمريكي في العام الماضي للحصول على حصة 20 في المئة في OSLabs، وهي الشركة التي تدير IndusOS. لذلك مع تأخر شركة Huawei قليلاً عن الحفلة، سوف يكون من المثير للإهتمام أن نرى كيف ستصحح الوضع.

لا يوجد تأكيد قوي من كلا الطرفين، لذلك كل ما قلناه الآن يمكن أن يكون مجرد تكهنات، ضع ذلك في الإعتبار.