فوكسكون تكشف عن موعد عودة إنتاج آيفون إلى طبيعته

قالت شركة (فوكسكون) Foxconn الصينية – التي تصنع لشركة آبل هواتف آيفون – في عرض تقديمي للمستثمرين اليوم الثلاثاء: إنها تتوقع أن تعود الطاقة الإنتاجية لهواتف آيفون إلى المعتاد بحلول نهاية الشهر الحالي، وذلك بعد أن تسببت المخاوف من فيروس كورونا في إعاقة بعض الإنتاج في الصين.

وأخبرت فوكسكون المستثمرين أنها عادت بالفعل إلى 50٪ من “الطاقة الموسمية المطلوبة”. وأعلنت الشركة قبل أقل من أسبوعين أنها استأنفت الإنتاج في مصانعها الرئيسية في الصين بعد إجبارها على إغلاق المواقع الرئيسية بسبب المخاوف الصحية.

وحذرت فوكسكون من أنه “لا يزال هناك الكثير من أوجه عدم اليقين التي تمنع من تحديد التأثير المحتمل على السنة كاملةً. ومع ذلك، لا يزال الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، وشبكات الجيل الخامس 5G محفزات مهمة على المدى الطويل. لذلك، نعتقد أن بعض المطالب ستُؤجل إلى أواخر العام الحالي”.

يُشار إلى أنه من المتوقع أن تعلن شركة آبل عن طراز منخفض التكلفة من هاتف آيفون، يُتوقع أن يكون (آيفون إس إي 2) iPhone SE 2. وهو الهاتف الذي سيُنتج في مصانع فوكسكون التي تأثرت بالإغلاقات في مدينة شنججو الصينية.