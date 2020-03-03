شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك: مستقبل الحرب سيكون فى طائرات مقاتلة بدون طيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتقد إيلون ماسك، أن عصر الطائرات المقاتلة قد انتهى وسيتم شن الحرب المستقبلية بواسطة طائرات بدون طيار مستقلة، قائلا: " الطائرات الحربية دون طيار هي شكل المستقبل، وهذا ليس ما أريده أنا بل هذا ما سيكون عليه الوضع بالفعل في أرض المعركة".

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أعلن الرئيس التنفيذي لشركتى Tesla و SpaceX هذا التنبؤ أثناء حديثه مع الفريق جون اير طومسون في سلاح الجو الأمريكي خلال ندوة الحرب الجوية في أورلاندو بفلوريدا.

ولعل السبب وراء اقتراح ماسك لتقنية جديدة هو أنه يشعر بالقلق من أن الولايات المتحدة قد تتخلف عن الدول الأخرى، عندما يتعلق الأمر بمعركة الأسلحة إذا كان المسؤولون لا يتطلعون إلى الابتكارات الجديدة.

وقال ماسك: "ليس لدي أي شك في أنه إذا لم تسعى الولايات المتحدة إلى الابتكار في الفضاء، فستكون الثانية في الفضاء".

يعتقد ماسك أيضًا أن الاقتصاد الصيني سيفوز في النهاية على الولايات المتحدة، قائلا: "الشيء الأغرب هو أن الاقتصاد الصيني سيكون على الأقل ضعف حجم الاقتصاد الأمريكي، وربما ثلاث مرات".

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وأضاف ماسك: "أساس الحرب هو الاقتصاد"، مضيفا "إذا كان لديك نصف موارد الطرف المقابل، فمن الأفضل أن تكون مبتكرًا حقيقيًا، وإذا لم تكن مبتكرًا، فستخسره".

على الرغم من أن الكثيرين قد يتجاهلون ما يقوله الملياردير، إلا أن كلماته ترددت في تقرير لجنة الأمن القومي المعنية بالذكاء الاصطناعي الذي صدر في نوفمبر الماضي.

فيما أعلنت الصين- التي ذكرت التقارير أنها أخطر منافس استراتيجي-، مهمتها لتصبح رائدة عالميا في الذكاء الاصطناعي (AI) بحلول عام 2030، وتعهدت بتقديم 150 مليار دولار من الآن وحتى ذلك الحين لرؤية ذلك يحدث.