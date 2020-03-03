شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اختيار طاقم جديد لمحطة الفضاء الدولية.. اعرف هيضم مين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقرت اللجنة الحكومية الروسية أفراد الطاقم الجديد الذين سينطلقون فى 9 أبريل المقبل إلى المحطة الفضائية الدولية، وهم الروسيان، أناتولى إيفانيشين وإيفان فاجنير، والأمريكى، كريس كاسيدى، وذلك بعد أن اتخذ قرارا باستبدال الطاقم الرئيسى بطاقم احتياطى بسبب وعكة صحية ألمت بنيقولاى تيخونوف أحد رائدى الفضاء الروسيين.

وكان من المخطط له أن يضم الطاقم الرئيسى لمركبة "سويوز إم إس – 16" المزمع أن تنطلق إلى المحطة الدولية يوم 9 أبريل، نيقولاى تيخونوف وأندريه بابكين، حسب روسيا اليوم.

يذكر أن نائب مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" سيرغى كريكاليوف، كان قد أعلن فى فبراير الماضى باحتمال استبدال الطاقم الرئيسى للمركبة بطاقم احتياطى لعدم جاهزية أحد الرواد الروس.

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يذكر أن طاقم المحطة الفضائية الدولية يضم الآن الروسى، أوليح سكريبوتشكا والأمريكيين، أندريو مورجان وجيسيكا ماير الذين يتوقع أن يعودوا إلى الأرض بعد وصول الطاقم الجديد.

وتعد محطة الفضاء الدولية من أبرز الأماكن التى توفر لنا البحث العلمى فى مجال الفضاء وكذلك تساعد على استكشاف هذا العالم الكبير خارج الكوكب، ووفقا لما ذكرته صحيفة "الدايلى ميل" البريطانية، محطة الفضاء الدولية (ISS) هى مختبر علوم وهندسة بقيمة 100 مليار، إذ توجد المحطة على مسافة 400 كم فوق الأرض، ويتم تشغيلها بشكل دائم من جانب فرق رواد الفضاء منذ نوفمبر 2000.

وساهمت دراسات المحطة الفضائية الدولية فى البحوث البشرية فى الفضاء وعلوم الحياة والعلوم الفيزيائية وعلم الفلك والأرصاد الجوية، كما تنفق وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" حوالى 3 مليارات دولار سنويًا على برنامج المحطة الفضائية، وبدأت لجنة مجلس النواب الأمريكى التى تشرف على ناسا فى النظر فى تمديد البرنامج إلى ما بعد عام 2024.