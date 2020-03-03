الإعلانات التشويقية الأحدث للساعة الذكية Oppo Watch تكشف لنا عن المواصفات التقنية للشاشة

فاطمة أيت طالب - دبي - ستقوم شركة Oppo بإزاحة الستار رسميًا عن ساعتها الذكية الأولى في اليوم السادس من شهر مارس الجاري، وهو نفسه اليوم الذي ستقوم فيه الشركة بالكشف عن الهاتفين Oppo Find X2 و Oppo Find X2 Pro. أما وقد قلنا ذلك، فقد قامت شركة Oppo اليوم بنشر مجموعة من الإعلانات التشويقية، وهي الإعلانات التشويقية التي تؤكد لنا أن شاشة الساعة الذكية القادمة من الشركة ستضم حواف منحنية وستمتاز بحجم 1.91 إنش وبكثافة بكسلات تبلغ 326 بكسل في كل إنش. وعلاوة على ذلك، فهذه الشاشة ستدعم كذلك 100 في المئة من التدرج اللوني DCI-P3.

هذه الساعة الذكية القادمة من شركة Oppo لا تبدو مثل Apple Watch، فهي لا تملك الزر القابل للدوران، وإنما تملك بدلاً من ذلك أزرارًا على الجانب، وستدعم المكالمات التي تتم عبر شبكات الإتصالات الخلوية التابعة للشركات الصينية، ولكن ينبغي أن تدعم المكالمات في البلدان الأخرى أيضًا طالما أنها تدعم eSIM.

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ساعة Oppo الذكية القادمة ستعمل بنظام WearOS الأحدث من شركة جوجل، وستضم ميزة التخطيط الكهربائي للقلب، ومستشعر ضربات القلب. ووفقا لنائب رئيس شركة Oppo، السيد Brian Shen، فقد ذكر أن هذه الساعة الذكية موجودة لخدمة المستخدمين وليس فقط ليبدو جيدين، ولهذا السبب قررت شركة Oppo تصميمها على شكل مربع بدلاً من الدائرة مثل العديد من الشركات المصنعة الأخرى.