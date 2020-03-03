- 1/3
- 2/3
- 3/3
فاطمة أيت طالب - دبي - واحدة من أكبر الميزات التي جاء بها نظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل هي الوضع الليلي على مستوى نظام التشغيل بالكامل. ومع ذلك، بعض التطبيقات مثل متجر Google Play Store تقوم بتفعيل الوضع الليلي ( Dark Mode ) وتعطيله وفقا لإعدادات النظام. حسنًا، ستحصل قريبًا على خيار تفعيل وتعطيل هذا الوضع يدويًا مما يمنحك تحكمًا أكبر.
وفقا للتقارير الأخيرة من المستخدمين الذين يعملون بنظام Android 10، فإن تطبيق Google Play Store لديه الآن خيار إضافي في قائمة الإعدادات يُدعى ” Theme “. يتيح لك فرض الوضع العادي عندما تكون إعدادات النظام في الوضع الليلي والعكس صحيح. أو يمكنك تركه ليعمل وفقا لإعدادات النظام.
في الوقت الراهن، يبدو أن هذه الميزة متاحة فقط لعدد محدود من الأجهزة وليس هناك ملف APK متاح ليتم إختبارها. هذا الخيار يتم تفعيله عن بعد من جانب الخادم، لذا لا يمكنك الآن سوى الإنتظار.
كانت هذه تفاصيل خبر تطبيق Google Play Store سيحصل قريبًا على خيار تفعيل وتعطيل الوضع الليلي ” Dark Mode “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.