Vivo تحدد رسميًا موعد وصول الهاتف Vivo NEX 3s 5G

فاطمة أيت طالب - دبي - كشفت شركة Vivo النقاب عن الهاتف Vivo NEX 3 5G في شهر سبتمبر الماضي، والآن أعلنت الشركة الصينية أنها ستقوم بإزاحة الستار رسميًا عن نسخة مُحسنة من هذا الهاتف تُدعى Vivo NEX 3s 5G في الأسبوع المقبل.

سيتم الكشف عن الهاتف Vivo NEX 3s 5G في اليوم العاشر من شهر مارس الجاري بالصين، وبالضبط في الساعة الثانية والنصف مساءً بالتوقيت المحلي. وكما يمكنك أن تتوقع، فلم تكشف لنا شركة Vivo عن أي معلومات حول المواصفات التقنية للهاتف Vivo NEX 3s 5G، ولكن الصورة التي نشرتها الشركة على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo تؤكد لنا أن الهاتف سيحتوي على شاشة خالية من القطع، وسيكون متاحًا باللون البرتقالي.

وعلى ذكر ذلك، فقد تم مؤخرًا رصد هاتف من شركة Vivo يحمل الإسم الرمزي Vivo V1950A في موقع هيئة الإتصالات الصينية TENAA يُعتقد أنه الهاتف Vivo NEX 3s 5G، وهو نفسه الهاتف الذي تم رصده في الشهر الماضي على منصة إختبارات الأداء Geekbench، وهو يعمل بالمعالج Snapdragon 865 الأحدث من شركة كوالكوم وبنظام Android 10، ويضم 8GB من الذاكرة العشوائية.

Advertisements

الإختلافات بين الهاتف Vivo NEX 3s 5G القادم والهاتف Vivo NEX 3 5G الحالي ستقتصر على المعالج وسعة البطارية، وهذا ما يعني بأن بقية المواصفات التقنية والتصميم ستبقى على حالها من دون تغيير.