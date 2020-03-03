شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مؤسس أبل يثير الجدل بعد الاشتباه بإصابته وزوجته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ستيف وزنياك، أحد مؤسسى شركة أبل، تغريدة يكشف من خلالها مرض زوجته وذهابها للفحص بسبب إصابتها بسعال سيئ بعد أن عاد الزوجان من رحلة إلى الصين، وأضاف أنهما ربما يكونا "مريضين" بفيروس كورونا، مما يعنى أنهما قد يكونا أول من جلب الفيروس إلى أمريكا.

وفقًا لصحيفة "يو إس إيه توداي"، فى الواقع تم تشخيص إصابة زوجته بعدوى الجيوب الأنفية، لكن التعليقات كانت كافية لتسبب حالة من الذعر الخفيف على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت الردود على تغريدة وزنياك تعبر عن مزيج من المفاجأة والقلق، إذ تساءل الكثيرون عن سبب انتظار الزوجين لفترة طويلة لفحص المرض، وحث آخرون وزنياك وزوجته على البقاء فى المنزل حتى تشعر بالتحسن، وتمنوا لها الشفاء العاجل.

وأوضح وزنياك عبر بريد إلكترونى إلى Business Insider أنه عاد هو وزوجته من هونج كونج فى 4 يناير مصابين بسعال والتهابات فى الحلق، إذ قال: لم تكن هناك اختبارات، إذا عدنا الآن، فسيتم اختبارنا أو عزلنا على وجه اليقين."

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على الرغم من تشخيص إصابة زوجته بعدوى الجيوب الأنفية، قال وزنياك إنه يعتقد أنهم مصابون بالإنفلونزا بدلاً من مرض COVID-19، لكن بسبب عدم فحصهما فليس هناك تأكيد، كما أخبر وزنياك يو إس إيه توداى أنه اتصل بمراكز مكافحة الأمراض، التى نصحت الزوجين بغسل أيديهما.

جاءت تعليقات وزنياك مباشرة بعد أن تسبب فيروس كورونا فى مقتل ستة أشخاص فى الولايات المتحدة وإصابة ما يقرب من 100 شخص، وعلى مستوى العالم، قتل فيروس كورونا أكثر من 3000 شخص وانتشر إلى 70 دولة أخرى على الأقل، كما أن هناك أكثر من 90،000 مصاب فى جميع أنحاء العالم.

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الفيروس يمثل حالة طوارئ دولية للصحة العامة، كما تسبب اندلاع المرض فى تعطيل السفر العالمى، حيث تقيد شركات الطيران الرحلات الجوية، ودفعت المخاوف من الفيروس الأسهم إلى الهبوط بشك لم يحدث منذ الأزمة المالية فى عام 2008.