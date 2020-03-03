تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هواتف الألعاب Black Shark 3 وShark 3 Pro بسعر يبدأ من 501 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شاومي اليوم عن الإصدارات الجديدة من هواتف الألعاب Black Shark 3 وBlack Shark 3 Pro بمعالج Snapdragon 865 5G، وتصميم مثلث الشكل للكاميرة الخلفية بإعدادات ثلاثية وسعر يبدأ من 501 دولار.

لا تختلف مواصفات وتصميم هاتفي Black Shark 3 وBlack Shark 3 Pro بشكل كبير، حيث يأتي الإختلاف في حجم الشاشة وجودة العرض، بينما يتوافق التصميم الخارجي للهاتفين، مع كاميرة ثلاثية بتصميم مثلث في الجهة الخلفية، وشعار العلامة التجارية إلى أسفل إعدادات الكاميرة، كما يضم كلا الهاتفين مدخل 3.5مم للسماعات.

ويتميز هاتف Black Shark 3 Pro بمشغلات ميكانيكية للألعاب في زوايا إطار الهاتف، كبديل للأزرار المميزة بخاصية اللمس للتحكم في الألعاب، حيث تتميز المشغلات الميكانيكية بتصميم منبثق عند بدء الألعاب، وهي من المميزات التي تغيب عن الإصدار الرئيسي.

كما تؤكد علامة Black Shark التجارية على أن الأزرار المنبثقة للتحكم في الألعاب يمكن أن تدعم المستخدم حتى 300000 مرة، أيضاً تضم الإصدارات الجديدة نظام تبريد سائل يعرف بتصميم ‘Sandwich’، والذي يتضمن تبريد سائل مزدوج في جانبي الهاتف.

أيضاً تدعم هواتف Black Shark 3 آداء أفضل في تشتيت الحرارة، والتي تأتي بقدرة أعلى بنسبة 50%، ومن المقرر أن يتميز هاتف Black Shark 3 بشاشة AMOLED بحجم 6.67 إنش، بدقة عرض 1080 بيكسل، كما يدعم الهاتف معدل عرض 90Hz في الشاشة، وتحاكي حساسية اللمس معدل 270Hz.

من جانب أخر يأتي هاتف Black Shark 3 Pro بحجم 7.1 إنش في الشاشة، بجودة عرض Quad-HD بلس، بدقة 2K، كما يدعم الهاتف معدل تحديث 90Hz، مع حساسية اللمس تحاكي سرعة 270Hz.

يدعم أيضاً كلا الهاتفين رقاقة معالج Snapdragon 865 5G، مع معايير LPDDR5 في الذاكرة العشوائية عند 12 جيجا بايت رام، أو 8 جيجا بايت رام في LPDDR4X، أيضاً يأتي الهاتف بسعة تخزين في UFS 3.0، كما يدعم معايير WiFi 6.

Advertisements

وتقدم شاومي هاتفي الألعاب Black Shark 3 وBlack Shark 3 Pro بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، ومستشعر أخر بدقة 13 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 120 درجة، كما يأتي المستشعر الثالث بدقة 5 ميجا بيكسل لدعم عمق التصوير، أيضاً تأتي الكاميرة الأمامية بمستشعر بدقة 20 ميجا بيكسل.

ويضم هاتف Black Shark 3 بطارية بقدرة 4720 mAh، بينما يأتي هاتف Black Shark 3 Pro بقدرة 5000 mAh في البطارية، ويدعم كلا الهاتفين تقنية الشحن السريع بقدرة 65W، كما يدعم الهاتفين الشحن عبر منفذ USB C، أيضاً يأتي الجزء الخلفي من الهاتف بمنفذ مغناطيسي للشحن أثناء اللعب بقدرة 18W.

شاومي تقدم هواتف Black Shark 3 وBlack Shark 3 Pro بألوان الرمادي، الأسود، إلى جانب اللون الفضي، وفي السطور التالية نستعرض سعر الإصدارات الجديدة.

سعر هاتف Black Shark 3

نموذج مميز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت مع سعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 501 دولار.

نموذج مميز بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت مع سعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 544 دولار.

نموذج مميز بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت مع سعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 573 دولار.

ويتوفر هذا الإصدار للبيع في 6 من مارس.

سعر هاتف Black Shark 3 Pro

نموذج مميز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت مع سعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 673 دولار.

نموذج مميز بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت مع سعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 716 دولار.

ويتوفر هذا الإصدار للبيع في 17 من مارس.

المصدر

اعلان





