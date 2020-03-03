Galaxy A21 يظهر في تسريب جديد مع أربع كاميرات في الخلف وشاشة Infinity-O

فاطمة أيت طالب - دبي - في الأسبوع الماضي، رأينا مجموعة من الصور المسربة للهاتفين Galaxy A11 و Galaxy A41 القادمين من شركة سامسونج مما أتاح لنا فرصة إلقاء نظرة على تصميمهما. واليوم، نحن هنا مع صورة رسمية مسربة لعضو آخر قادم في تشكيلة Galaxy A Series يُدعى Galaxy A21.

تم تسريب صور للهاتف Galaxy A21 في شهر ديسمبر الماضي تعرض لنا هذا الهاتف مع قطع في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية، وثلاث كاميرات في الخلف، ولكن يبدو أن تلك التسريبات لم تكن دقيقة لأن الصورة الرسمية المسربة الجديدة تعرض لنا الهاتف Galaxy A21 مع شاشة Infinity-O Display تمتاز بثقب في الركن الأيسر العلوي من أجل الكاميرا الأمامية، ومع أربع كاميرات في الركن الأيسر العلوي من الواجهة الخلفية يتواجد بجانبها الفلاش LED ومستشعر بصمات الأصابع.

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وعلاوة على ذلك، تكشف لنا هذه الصور كذلك أن الهاتف Galaxy A21 سيضم أيضًا أزرار التحكم بالصوت وزر التشغيل على الجانب الأيمن، ومنفذ USB Type-C جنبًا إلى جنب مع منفذ السماعات 3.5mm في الجزء السفلي من الجهاز.

لم تكشف لنا شركة سامسونج أي معلومات حول الهاتف Galaxy A21 حتى الآن، ولكن الشائعات تقول أنه سيصل مع المعالج Exynos 7904، ومع 4GB من الذاكرة العشوائية، ومع 64GB من الذاكرة الداخلية القابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD. هذا الهاتف سيضم كذلك على الأرجح شاشة AMOLED بدقة +HD، وبطارية بسعة 4000mAh.