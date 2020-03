Redmi تُلغي حدث الإعلان الرسمي عن تشكيلة Redmi Note 9 بسبب فيروس كورونا

فاطمة أيت طالب - دبي - يتسبب تفشي فيروس كورونا في حدوث المزيد والمزيد من المشاكل. اليوم، كشف الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية الفرعية Redmi التابعة لشركة Xiaomi في الهند، السيد Manu Kumar Jain، أن الشركة قررت إلغاء حدث الإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Redmi Note 9 Series الذي كان من المقرر عقده يوم 12 مارس. وبدلاً من ذلك، ستستضيف الشركة حدث الإطلاق على الإنترنت فقط.

سيكون البث المباشر لهذا الحدث متاحًا على الحسابات الرسمية الخاصة بالشركة على مختلف الشبكات الإجتماعية وعلى الموقع الرسمي للشركة ( Mi.com ). وعلى الرغم من أنه تم التخطيط لهذا الحدث منذ عدة أشهر، فقد كشف أن قرار الإلغاء جاء لتقليل مخاطر تعرض مشجعي الشركة وممثلي وسائل الإعلام وموظفي الشركة لفيروس كورونا.

قد تكون Redmi أول شركة في العالم تلغي حدثها في الهند بسبب فيروس كورونا، ولحد الآن لا نعلم ما إذا كانت شركة Realme لا تزال ملتزمة بعقد حدث الإعلان الرسمي عن تشكيلة Realme 6 Series يوم 5 مارس في نفس البلد. لا يوجد أي تقرير رسمي بعد، ولكن ممثلي الشركة أخبروا بعض وسائل الإعلام أن الكثير من الصحفيين ألغوا رحلاتهم إلى الحدث.

📢#Note the update: Due to recent reports of COVID-19 #CoronaOutbreak in certain parts of the country, we've decided to not host product launch events on-ground in March.



This is keeping in mind safety of fans, media friends, employees & partners. I urge you all to stay safe. 🙏 pic.twitter.com/SOdDZtSkmo