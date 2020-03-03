شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آخر أكاذيب السوشيال ميديا.. شبكات الـ5G السبب وراء انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت خلال الأيام الماضية ادعاءات غريبة على وسائل التواصل الاجتماعى، والتى تزعم أن شبكات الجيل الخامس هى السبب فى انتشار فيروس كورونا، إذ تداول الكثيرون حول العالم منشورا على فيس بوك يزعم أن الـ5G تمتص الأكسجين من رئتيك، ويقول المنشور: "ووهان هى المكان الذى ظهرت به شبكات الجيل الخامس 5G، ماذا لو كان كل ما نراه فى ووهان من التعرض للإشعاع الزائد للجيل الخامس 5G ، وضعف أجهزة المناعة؟"

ووفقا لموقع "ميرور" البريطانى، فى الوقت نفسه، انتشر فيديو على فيس بوك وتويتر لسيدة تدعى أن الـ5G يمتص الأكسجين من رئتيك، إذ تقول هذه السيدة التى لا تزال هويتها غير واضحة: "يمتص 5G الأكسجين، وهذا أمر مهم حقًا معرفته، فعلى جزيئات الأكسجين الخاصة بك، تبدأ الإلكترونات الصغيرة فى التذبذب بسبب الـ 5G، لذا فإن 5G يمتص الأكسجين ومن ثم لا يستطيع الهيموجلوبين الحصول على الأكسجين، إذاً إلى متى تعتقد أن الأمر سيستغرق لسقوط جسم الإنسان لأنه لا يستطيع فجأة نقل الأكسجين إلى الخلايا؟"

بينما تتمتع ووهان بتغطية 5G، لا يوجد أى دليل على وجود صلة بين الشبكة والفيروس، إذ قالت هيئة الصحة العامة فى إنجلترا: "من المحتمل حدوث زيادة طفيفة فى إجمالى التعرض للموجات اللاسلكية عند إضافة شبكة 5G إلى شبكة موجودة أو فى منطقة جديدة، ويجب ألا تكون هناك عواقب على الصحة العامة"

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جدير بالذكر، تزامنا مع فزع العالم من هذا الفيروس الخطير، بدأ تداول رسالة احتيال متداولة على واتس آب، والتى تدعى اكتشاف علاج للفيروس، والتى تم إرسالها آلاف المرات بين المستخدمين خلال الأيام الماضية.

ووفقا لموقع "ميرور" البريطانى، تشير الرسالة إلى أن الثوم يمكنه علاج الفيروس، إذ تقول الرسالة: "أعد إرسالها من فضلك، أخبار سارة، يمكن علاج فيروس كورونا فى ووهان بواسطة وعاء واحد من ماء الثوم المغلى حديثًا، إذ أثبت طبيب صينى قديم فعاليته، كما أكد العديد من المرضى أيضًا أن هذا فعال، فكل ما تحتاجه هو ثمانية (8) فصوص من الثوم المفروم و7 (أكواب) من الماء، ثم قم بغلى المكونات، فأكل وشرب ماء الثوم المغلى، سيشعرك بتحسن بين عشية وضحاها، لا تنسى مشاركة الرسالة".