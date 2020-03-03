شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تلغى أكبر مؤتمراتها السنوية خوفا من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألغت جوجل كلاود أكبر مؤتمر سنوى لها بسبب مخاوف من فيروس كورونا، إذ كان من المفترض أن يعقد مؤتمر جوجل كلاودNext فى سان فرانسيسكو فى الفترة من 6 إلى 8 أبريل ، وفى العام الماضى، حضر المؤتمر أكثر من 30،000 مشارك، بينما قررت جوجل كلاود جعل مؤتمرها هذا العام رقميًا، وسيتم تسجيل المشاركين فى المؤتمر الرقمى تلقائيًا بدون أى رسوم، وسيتم استرداد تذاكر المؤتمر.

وقال متحدث باسم جوجل كلاود فى بيان: "تعتبر صحة ورفاهية شركاء جوجل كلاود والعملاء والموظفين والمجتمع ككل من أهم أولوياتنا، ونظرًا للقلق المتزايد حول فيروس كورونا (COVID-19)، وبما يتماشى مع أفضل الممارسات التى وضعها مركز السيطرة على الأمراض، ومنظمة الصحة العالمية، والكيانات الأخرى ذات الصلة، قررت جوجل كلاود إعادة تصور جوجل كلاود Next '20، التى سيستمر فى الفترة من 6-8 أبريل".

ويلقى الإلغاء الضوء على كيف تسبب فيروس كورونا COVID-19 ، فى تعطيل شركات التكنولوجيا الكبرى مع استمرار انتشاره فى جميع أنحاء العالم، وقد أدى تفشى المرض إلى إصابة أكثر من 88000 شخص وقتل أكثر من 2900 شخص معظمهم فى الصين، وحذر مسؤولو الصحة الأمريكيون الأسبوع الماضى من أن تفشى فيروس COVID-19 فى الولايات المتحدة أمر لا مفر منه.

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فى الأسبوع الماضى، أكدت جوجل أن موظف بمكتبها بزيوريخ أثبتت إصابته بفيروس كورونا، كما قيدت سفر الموظفين إلى إيطاليا وإيران واليابان وكوريا الجنوبية، وتتخذ شركات التقنية الكبرى مثل أمازون وفيس بوك وتويتر أيضًا تدابير مماثلة من خلال تقييد السفر، وطلب الموظفين للعمل عن بُعد، وتقييد المقابلات فى الموقع.

يأتى إعلان جوجل كلاود عقب إلغاء مؤتمرات رفيعة المستوى أخرى هذا الشهر، إذ ألغت كلا من فيس بوك وWorkday مؤتمراتهما السنوية، وبالمثل، تم إلغاء المؤتمر العالمى للهواتف الذكية MWC ، وهو أكبر معرض تجارى للهواتف المحمولة، كما تم تأجيل مؤتمر مطورى الألعاب فى سان فرانسيسكو.