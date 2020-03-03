شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يعلن الانسحاب من حضور مهرجان SXSW خوفا من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررموقع فيس بوك الانسحاب من حضور مهرجان SXSW الصاخب فى أوستن بتكساس، بسبب المخاوف من تفشى فيروس كورونا المتنامى، قال متحدث باسم فيس بوك لموقع Business Insider: "بسبب المخاوف المتعلقة بفيروس كورونا، لن تشارك شركتنا والموظفون فى SXSW هذا العام."

ويمثل انسحاب فيس بوك من SXSW ضربة كبيرة لمهرجان التكنولوجيا والثقافة، والذى أعلن تويتر أيضًا الامتناع عن حضوره هذا العام، وفى وقت سابق من يوم الاثنين ، قالت إدارة SXSW إن الحدث لا يزال مستمراً، وأنه تعمل عن كثب يوميًا مع الوكالات المحلية والاتحادية للتخطيط لحدث آمن".

ألغى فيس بوك مؤخرًا مؤتمر F8 للمطورين الذى كان من المقرر عقده فى مايو، وكان من المقرر أن يكون أكبر حدث له خلال العام، ككا قال أيضًا أن إنتاج سماعة الواقع الافتراضى Oculus Quest قد تأثر بتفشى فيروس كورونا.

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أعلن فيس بوك أمس الاثنين عن منع الموظفين من جلب الضيوف إلى العمل وتقليص المقابلات الوظيفية فى الموقع مع تزايد المخاوف من انتشار فيروس كورونا.

ومنذ انتشاره فى ووهان بالصين أواخر عام 2019، انتشر مرض COVID-19 إلى عشرات البلدان حول العالم، مما أدى إلى إصابة أكثر من 88000 شخص على مستوى العالم ووفاة أكثر من 3000 شخص، مع الغالبية العظمى من الحالات والوفيات فى الصين. كما أنه يسبب اضطرابًا متزايدًا فى الأعمال التجارية العالمية، وتسبب فى وقف سلاسل التوريد وإلغاء الأحداث الكبرى.

جدير بالذكر طلبت فيس بوك وجوجل وتويتر من موظفيهم العمل بالمنزل، وقامت جوجل بتشديد سياساتها بعد أن ثبت إصابة أحد موظفيها بفيروس كورونا فى زيورخ الأسبوع الماضى، كما قيدت سفر موظفيها مع تزايد المخاوف بشأن تفشى المرض، ويتم الآن اعتماد سياسات العمل الاحترازى من المنزل بين شركات التكنولوجيا الأخرى ، مثل Twitter و Coinbase