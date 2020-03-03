تكنولوجيا: vivo تستعد للإعلان عن هاتف NEX 3s 5G في 10 من مارس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة Vivo إعلان تشويقي جديد تكشف من خلاله عن موعد مؤتمرها القادم في 10 من مارس لكشف النقاب عن هاتف NEX 3s 5G.

قدمت شركة Vivo هاتف NEX 3 5G خلال شهر سبتمبر من العام الماضي، ومن جديد تستعد الشركة لإطلاق إصدار جديد من السلسلة NEX 3s 5G ينطلق في السوق الصيني في 10 من مارس.

رصد هاتف NEX 3s 5G في تسريبات مؤخراً جاءت عبر Geekbench بنموذج رقم V1950A، والتي إستعرضت المواصفات الرئيسية للهاتف الذي ينطلق بمعالج Snapdragon 865، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، ونظام تشغيل Android 10.

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كما رصد هاتف NEX 3s 5G في تسريبات مصورة على Weibo، حيث يأتي الهاتف بدون نتوء في الشاشة، كما يظهر الهاتف باللون البرتقالي، أيضاً يأتي الهاتف بتصميم دائري الشكل لوحدة الكاميرة الخلفية، ومن المنتظر أن تقدم Vivo تفاصيل أكثر حول سعر الهاتف وموعد توفره في الأسواق في حدث الشركة القادم في 10 من مارس.

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