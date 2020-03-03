تقرير جديد يكشف عن الإطار الزمني لحدث الإعلان الرسمي عن تشكيلة OnePlus 8 Series

فاطمة أيت طالب - دبي - كشفت شركة OnePlus عن الهاتفين OnePlus 7 و OnePlus 7 Pro في شهر مايو من العام الماضي، ولكن تردد أن الشركة ذاهبة لإزاحة الستار رسميًا عن خلفيهما في أواخر شهر مارس الجاري أو في وقت ما في شهر أبريل المقبل. الآن، نحن هنا مع تقرير جديد من موقع TechRadar India نقلاً عن مصدر مقرب من الشركة، يفيد بأنه سيتم الكشف عن سلسلة هواتف OnePlus 8 Series في منتصف شهر أبريل المقبل.

لم تكشف لنا شركة OnePlus رسميًا عن أي معلومات حول تشكيلة OnePlus 8 Series حتى الآن. وبغض النظر عن الهاتفين OnePlus 8 و OnePlus 8 Pro، فقد ذكرت التسريبات والشائعة السابقة أن شركة OnePlus تستعد للكشف عن هاتف آخر كجزء من تشكيلة OnePlus 8 Series يُدعى OnePlus 8 Lite، ولكن هذا الأخير سيحمل تصميم مختلف، وسيأتي مع كاميرتين فقط في الواجهة الخلفية.

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وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن التسريبات السابقة أشارت إلى أن الهاتف OnePlus 8 Pro سيضم شاشة AMOLED بحجم 6.5 إنش وبمعدل تحديث يبلغ 120Hz، ومعالج ثماني النوى من طراز Snapdragon 865، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB، فضلا عن بطارية بسعة 4500mAh تدعم الشحن السريع بقوة 50W. وكما يمكنك أن تتوقع، فهذا الهاتف سيأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10 ومع واجهة OxygenOS التابعة للشركة.