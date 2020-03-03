تطبيق Facebook Messenger لمنصة iOS أصبح الآن أسرع مرتين، وأخف وزنًا

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت الفيسبوك بإعادة إنشاء تطبيق Facebook Messenger لنظام iOS من الآلف إلى الياء. عملت الشركة على إعادة كتابة الشفرة المصدرية للتطبيق منذ العام الماضي، وتُطلق على هذا المشروع إسم Project LightSpeed. هذا يخبرك عن السبب الرئيسي وراء هذا المشروع، وهذا السبب هو جعل التطبيق أسرع.

تقول الفيسبوك أن النسخة الجديدة من تطبيق Facebook Messenger لمنصة iOS تُفتح مرتين أسرع مقارنة مع النسخة السابقة، كما أن حجمها يمثل فقط ربع حجم النسخة السابقة. لقد أدركت الشركة بطريقة أو بأخرى أنه من المهم للغاية أن تكون تطبيقات الدردشة سريعة التحميل، لأن الناس لا يفتحونها مرة واحدة فقط في اليوم أو مرتين في اليوم، وإنما عشرات المرات في اليوم إن لم نقل مئات المرات.

تطبيق Facebook Messenger أصبح بسيطًا أيضًا، وبينما أصبح غنيًا بالميزات، فقد سهل ذلك على المهندسين في الفيسبوك إنشاء تجارب أفضل. ووفقا لشركة الفيسبوك، فقد ذكرت أنها قامت بتقليص الشفرة المصدرية لتطبيق Facebook Messenger الجديد من 1.7 مليون سطر إلى 360 آلف سطر، مما يعني أنه أصبح الآن أخف وزنًا وأكثر إستجابة. كجزء من إعادة الإنشاء، قد تكون بعض الميزات غير المذكورة غير متوفرة مؤقتًا، ولكن يجب أن تعود مرة أخرى قريبًا.

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هذا الإصدار الجديد من تطبيق Facebook Messenger يضع أيضًا الأساس لتحقيق رؤية الفيسبوك المتمثلة في توحيد تطبيقات الدردشة الخاصة بها في المستقبل.