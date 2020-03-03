هواتف iPhone تشهد زيادة في الأسعار بالهند بسبب زيادة رسوم الإستيراد

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فاطمة أيت طالب - دبي - لم تقم هواتف iPhone مُطلقًا بتحطيم الأرقام القياسية على مستوى المبيعات في الهند لأنها باهظة الثمن، وهذا التطور الأخير لا يساعد في تحسين الموقف.
أعادت الحكومة الهندية الآن فرض ضريبة على الخدمات بنسبة 10 في المئة علاوة على رسوم الإستيراد الأساسية البالغة 20 في المئة. وبالتالي، قامت شركة آبل بزيادة أسعار الأجهزة التي تبيعها في البلد والتي لا تصنعها هناك. ونتيجة لذلك، تأثرت العديدة من الأجهزة بما في ذلك iPhone 8 و iPhone 8 Plus و iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max. يتم تجميع iPhone 7 و iPhone XR حاليًا في الهند، لذلك فهي لن تشهد أي زيادة على مستوى الأسعار، وتم إستثناء كل من iPhone 11 ولوحيات iPad.
نسبة الزيادة الأكبر في السعر هي 1.5 في المئة لنسخة 64GB من الهاتف iPhone 8، والتي إرتفع سعرها من 39900 روبية هندية إلى 40500 روبية هندية. يمنحك الجدول الموضح أعلاه تفاصيل حول جميع الزيادات التي تم تطبيقها إعتبارًا من 2 مارس. هذه هي الأسعار الموصى بها، لذلك ضع في إعتبارك أن هناك إحتمال أن تقوم متاجر الطرف الثالث ببيع هذه الهواتف الذكية بأسعار أقل من تلك المُقترحة.
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