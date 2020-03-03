الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء.. وتحذر من فترة الصباح (بيان)

كتب: ضياء السقا

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد الأربعاء، طقسا مائلا للحرارة نهارا شديد البرودة ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمروشمال الصعيد.

تحذير من الشبورة

وأضافت الأرصاد في بيان: "من المتوقع أن يكون هناك شبورة صباحية على شمال الصعيد ، وشوائب عالقة فى مناطق متفرقة والرياح معتدلة فى القاهرة الكبرى والوجه البحرى، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمروشمال الصعيد".

وأوضحت أن الطقس دافئا نهارًا شديد البرودة ليلًا على السواحل الشمالية الغربية ، وحار نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب الصعيد.

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وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر و40 سم إلى متر و80 سم، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الأربعاء على محافظات ومدن مصر: