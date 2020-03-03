تكنولوجيا: تراجع إنتاج الصين يدفع ابل للبحث عن موردين جدد لإنتاج عدسات هواتف الأيفون

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تواجه شركة ابل مشكلة في تراجع إنتاج المنشآت الصناعية في الصين بشكل ملحوظ، لذا تخطط الشركة لتنويع إنتاج العدسات ذات الزوايا الواسعة لهواتف الأيفون خلال الفنرة القادمة.

انخفض معدل إنتاج المنشآت الصناعية في الكثير من المدن الصينية مؤخراً، مما أثر على الكثير من الشركات التي تعتمد على موردي الصين في تكوينات الهواتف الذكية، حيث تشير التسريبات إلى أن شركة ابل ستحصل على نسبة 30 إلى 40 % فقط من طلبات الإنتاج من موردي الشركة.

مازالت تداعيات إنتشار فيروس Covid-19 تؤثر على سوق الهواتف الذكية بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، حيث تواجه شركة ابل مشكلة في إنتاج العدسات ذات الزوايا الواسعة لهواتف الأيفون، حيث يعجز موردي الشركة على تنفيذ كافة أوامر الإنتاج المقدمة من الشركة.

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ولقد إعتمدت شركة ابل حتى الآن على Yujingguang لإنتاج العدسات المميزة بزوايا واسعة، إلا أن تأخر الإنتاج سيدفع ابل لتنويع إنتاجها والإعتماد على منشآت صناعية جديدة.

يذكر أن ابل قامت بتغيير توقعات الشركة لإيرادات الربع الحالي نتيجة لإنتشار فيروس كورونا، والذي بدأ من يناير وينتهي في شهر مارس الجاري.

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