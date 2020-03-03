آبل تسعى لتنويع سلسلة توريد العدسات الواسعة الزاوية بسبب تفشي فيروس كورونا

فاطمة أيت طالب - دبي - عواقب فيروس كورونا المستجد تضرب عالم الهواتف الذكية ومنتجاته المستقبلية. تواجه شركة آبل مشكلة، وهي أن المزود الرئيسي لها بالعدسات الواسعة الزاوية في مدينة Yujingguang يُواجه مشكلة في الوفاء بالمواعيد النهائية على مستوى الإنتاج، مما سيؤدي إلى تنويع الطلبات، وبالتالي قد تضطر شركة آبل إلى دفع مبالغ أكبر قليلاً مقابل الكاميرات.

وفقا لملاحظة أحد الباحثين، قد تحصل شركة آبل على ما بين 30% و 40% فقط من جميع الطلبات، وسينضم مصنعون آخرون للسباق بسبب إنخفاض مستويات الإنتاج عن المعتاد لأن العديد من المدن في الصين تخضع حاليًا للحجر الصحي. التطلع إلى تنويع سلسلة التوريد قد يساعد شركة آبل أيضًا في المستقبل إذا أُغلق أحد المصانع تمامًا.

دفع تفشي فيروس كورونا في الصين شركة آبل إلى إعادة مراجعة تقديراتها المالية للربع الأول من هذا العام. أغلقت شركة آبل جميع متاجرها في الصين بسبب الفيروس، ولكن بعد ذلك أعيد فتح نصف المتاجر مع تدابير أمنية إضافية وساعات عمل محدودة.