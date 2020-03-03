الهاتف Sony S20A يظهر في موقع هيئة الإتصالات الصينية، ويثير المزيد من الغموض

فاطمة أيت طالب - دبي - بالأمس، إكتشفنا هاتفًا ذكيًا غير معتاد من شركة Sony في قاعدة بيانات هيئة الإتصالات الصينية TENAA، وهذا الهاتف هو Sony S20A. يبدو أن هذا الهاتف يضم شاشة بحجم 5.45 إنش وبطارية بسعة 4000mAh. بالأمس، لم تكن هناك أي صورة لهذا الهاتف أو قائمة مواصفاته التقنية، ولكن اليوم حصلنا على معلومات إضافية حول هذا الهاتف، مما يثير في الواقع مزيدًا من الإلتباس في النقاش حول ما هو هذا الهاتف بالضبط.

تم إدراج الهاتف Sony S20A على أنه يضم معالج رباعي النوى بتردد 1.3GHz، ويعمل مسبقًا بنظام Android 6. وعندما تنظر إلى هيكل الهاتف، فيبدو أنه في غطاء واقي أو في غطاء مصمم لإخفاء التصميم النهائي وذهب للحصول على مصادقة هيئة الإتصالات الصينية TENAA دون أن يكون التصميم النهائي جاهزًا.

يمكن أن يكون أيضًا هاتفًا ذكيًا متينًا يستهدف عملاء محددين يريدون جهازًا قويًا ولا يهتمون بدقة الشاشة التي تبلغ 960×480 بكسل في حالة هذا الهاتف.

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كل هذه المواصفات تعود إلى منتصف العام 2016، ولكن الكاميرات الثلاثة في الخلف تدفعنا بالتأكيد لرفع الحاجب، حتى لو كانت الكاميرا الأساسية تضم مستشعر بدقة 5 ميغابكسل فقط. سوق الهواتف الذكية في الصين فريد من نوعه ولا يشبه أي سوق آخر في جميع أنحاء العالم، لذلك لن نتفاجأ في حالة إذا كان هذا الهاتف يستهدف فئة سعرية محددة أثناء إستعارة المواصفات من فئة أخرى.