غداً.. ارتفاع جديد في درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 28

توقعت هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة يوم غد، الأربعاء، لتسجل العاصمة القاهرة 28 درجة مئوية.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر شاشة التليفزيون المصرى اليوم الثلاثاء، إن هذا الارتفاع نتيجة التقلبات التي يشهدها طقس البلاد منذ الأسبوع الماضى، مشيرًا إلى أن الحرارة سوف تعاود الانخفاض مرة أخرى.

وحذر شاهين المواطنين من تخفيف الملابس تجنباً للإصابة بنزلات البرد خاصة في تلك الفترة التي تشهد انتشاراً لفيروس كورونا في أنحاء العالم.

وأشار إلى أ استقرار الطقس يصاحبه شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر خاصة بالمناطق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

وفي السياق ذاته، كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم، الثلاثاء.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تشهد القاهرة الكبرى طقس دافيء نهار شديد البرودة ليلاً، وشبورة صباحاً والرياح معتدلة. كما يشهد الوجه البحري طقس دافيء نهاراً شديد البرودة ليلاً، وشبورة صباحاً والرياح معتدلة.

أما على السواحل الشمالية الغربية، فيكون الطقس دافيء نهاراً شديد البرودة ليلاً والرياح معتدلة.

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اما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، فهي كالتالي:

القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة

الإسكندرية العظمى 23 والصغرى 12 درجة

مطروح العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجات

سوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 10 درجات

قنا العظمى 28 درجة والصغرى 10 درجات

أسوان العظمى 30 درجة والصغرى 13 درجة