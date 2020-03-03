الساعة الذكية الجديدة من أوبو تشبه Apple Watch

- 1/2
- 2/2
تستعد شركة (أوبو) Oppo الصينية بتاريخ 6 مارس للإعلان عن ساعتها الذكية الجديدة (Oppo Watch) في حدث إطلاق الشركة لهاتفها الذكي الأحدث (Oppo Find X2)، وذلك وفقًا
نشرتها الشركة عبر حسابها الرسمي على تويتر.
It's time to say hello to #OPPOWatch. 👀— OPPO (@oppo) March 2, 2020
Unveiled at the #OPPOFindX2 Launch Event March 6, 10.30am CET. ⏰ pic.twitter.com/IwbOJnHoyg
ومنحت التغريدة المرفقة بصورة المستخدمين نظرة أفضل على شكل ساعة الشركة الذكية القادمة على الطريق، والتي يبدو أنها تشبه ساعة آبل الذكية (Apple Watch) تمامًا.
وبالرغم من أن هناك الكثير من المعلومات التي لا نعرفها عن الساعة، من ضمنها السعر أو ميزاتها، لكن هناك بعض الأشياء التي يمكن التكهن بها من خلال هذه الصورة، إذ يبدو أنه من الممكن استخدام الساعة لإجراء المكالمات واستقبالها.
كما توضح الصورة أن هناك خيارًا لإرسال رسالة إلى المتصل إذا لم يكن المستخدم قادرًا على تلقي مكالمة المتصل.
وتبدو وجوه الساعات نفسها مختلفة بعض الشيء عن (Apple Watch)، بينما يبدو أن جسم الساعة الذكية (Oppo Watch) يشبه إلى حد ما شكل (Apple Watch)، إذ لا يوجد تاج دائري يمكن أن يعمل مثل التاج الرقمي لساعة آبل الذكية، وبدلًا من ذلك، فإن (Oppo Watch) لديها زر ثان يشبه أزرار أجهزة (WearOS) الأخرى.
موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:
وتأتي الساعة الموجودة على الجهة اليسار من الصورة بلون أزرق، وهذا الخيار اللوني ليس متوفرًا لساعة (Apple Watch)، كما تبدو الأساور مختلفة قليلاً عن تلك التي يمكنك الحصول عليها من آبل.
وكانت شركة (أوبو) Oppo أكثر وضوحًا حول تفاصيل التصميم في الفترة السابقة للإعلان الرسمي، إذ قال (براين شين) Brian Shen، المسؤول التنفيذي في الشركة، عبر
منشورة بتاريخ 17 فبراير إن (Oppo Watch) لديها شاشة منحنية وزجاج ثلاثي الأبعاد 3D.
Here's another look at the forthcoming OPPO Watch. 👀 The curved screen and 3D glass will be a game changer. 🤓 pic.twitter.com/ozbl9BXNZq— Brian Shen (@BrianShenYiRen) February 17, 2020
ويقال إن شين شارك صورة أخرى للساعة على منصة التدوين الصينية (ويبو) Weibo بتاريخ 30 يناير تعطي نظرة أفضل على الزر العلوي الثاني وتكشف عن ميكروفون وخط أخضر في الزر السفلي.
كانت هذه تفاصيل خبر الساعة الذكية الجديدة من أوبو تشبه Apple Watch لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البوابة العربية للأخبار التقنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.