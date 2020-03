تكنولوجيا: مواصفات هاتف Galaxy S20 Ultra يمكن أن تدعم المستخدم في محاكاة ألعاب 3DS

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إختبر فريق العمل في موقع INPUT مؤخراً كفاءة وآداء هاتف Galaxy S20 Ultra في تجربة الألعاب، وقد أوضحت الإختبارات الآداء السريع للهاتف في محاكاة ألعاب 3DS.

قدمت شركة سامسونج هاتف Galaxy S20 Ultra برقاقة معالج Snapdragon 865، وهو أحد الإصدارات الأولى هذا العام برقاقة معالج كوالكوم الجديدة، ولقد أختبرت رقاقة Snapdragon 855 في الألعاب، إلا أنها لم تقدم الآداء الأفضل، بينما جاءت رقاقة Snapdragon 865 هذا العام بآداء أفضل وسرعة أعلى في الألعاب مقارنة بالإصدار السابق.

محاكاة لعبة POKEMON ULTRA MOON

تعد ألعاب Pokemon أعلى ألعاب 3DS في الجرافيك، وفي إختبار اللعبة مع هاتف Galaxy S20 Ultra برقاقة معالج Snapdragon 865، تراجع الآداء في مسجل الشاشة، إلا أن مع التجول في المعارك المختلفة جاءت اللعبة بآداء سلس وتجربة ممتعة في اللعب، إلا أن بداية المعارك لم تأتي بتجربة جيدة.

محاكاة لعبة Mario Kart 7

جاءت لعبة Mario Kart 7 بآداء جيد مع رقاقة معالج Snapdragon 865، حيث يستمر معدل إطارات الشاشة 60 إطار لكل ثانية حتى مع مسجل الشاشة، لذا تأتي اللعبة بآداء رائع.

محاكاة لعبة Super Smash Bros

Advertisements

يأتي معالج Snapdragon 865 بتحسينات كبيرة في آداء اللعبة، إلا أن بعض المراحل الأكثر تعقيداً في لعبة Super Smash Bros تواجه تراجع في الآداء، لذا لا تعد اللعبة الأفضل في محاكاة ألعاب 3DS.

لعبة THE LEGEND OF ZELDA: A LINK BETWEEN WORLDS

تأتي اللعبة بآداء جيد على هاتف S20 Ultra، أيضاً قد يواجه المستخدم تراجع بسيط عند بدء تحميل اللعبة، إلا أن اللعبة تقدم آداء يتراوح بين 50 إلى 60 إطار في الثانية في مراحلها المختلفة.

نتائج إختبار رقاقة معالج Snapdragon 865 مع هاتف S20 Ultra

جاءت رقاقة Snapdragon 865 في هاتف S20 Ultra بتحسينات واضحة في الآداء مقارنة بآداء معالج Snapdragon 855 السابق، حيث قدم المعالج السابق آداء يتراوح بين 40 إلى 55 إطار في الثانية، بينما جاء المعالج الجديد في هاتف S20 Ultra بآداء أفضل مع معدل إطارات يتراوح بين 50 إلى 60 إطار لكل ثانية.

من جانب أخر لا يختلف آداء كلا المعالجين في لعبة Pokemon Ultra Moon، حيث تراجع آداء المعالج بشكل واضح، كما جاءت المشاهد بآداء بطيء، لكن مع تحسن بسيط في الآداء مع هاتف S20 Ultra.

ولقد أكدت الإختبارات على أن مواصفات Galaxy S20 Ultra تدعم آداء جيد وثابت في معظم الألعاب، كما يقدم معالج Snapdragon 865 في الهاتف آداء أقوى بشكل عام في الألعاب وبتحسن ملحوظ عن معالج Snapdragon 855.

المصدر

اعلان