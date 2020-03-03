تكنولوجيا: Oppo تؤكد على خططها للإعلان الرسمي عن ساعتها الذكية في 6 من مارس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة Oppo إعلان تشويقي جديد تؤكد من خلاله على خططها للإعلان الرسمي عن أول ساعة ذكية للشركة في مؤتمرها القادم يوم 6 من مارس.
تكشف Oppo النقاب خلال أيام عن سلسلة هواتف Find X2 الجديدة، كما تستعد للإعلان عن ساعة Oppo الذكية التي تنطلق بنظام تشغيل Google Wear OS، وتصميم يحاكي ساعة ابل الذكية.
كشفت التسريبات السابقة عن بعض المواصفات الرئيسية لساعة Oppo الذكية المرتقبة، حيث تنطلق الساعة الذكية بتصميم منحني في الشاشة، كما تنطلق الساعة الذكية بألوان الذهبي والأسود، حيث تظهر الألوان بشكل أوضح في الإعلان التشويقي الأخير للشركة.
كما أكد الإعلان التشويقي على أن ساعة Oppo الذكية ستأتي بمكبر صوتي لدعم المستخدم في إستقبال المكالمات، حيث تظهر واجهة الساعة الذكية المكالمات الواردة على الواجهة، مع أزرار للرد أو رفض المكالمة، لذا نترقب مزيد من التفاصيل في مؤتمر Oppo القادم خلال أيام.
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