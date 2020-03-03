هواتف iPhone قد تعاني نقصًا على مستوى الشحنات إلى غاية الربع الثاني من هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - نظرًا لأن غالبية سلسلة التوريد التي تتعامل معها شركة آبل موجودة في الصين، فمن المحتمل ألا يكون الأمر مفاجئًا نظرًا لتفشي فيروس كورونا أن نسمع بأن شركة آبل ستتأثر نظرًا لإرغام العديد من المصانع على الإغلاق المؤقت. هذا يعني أنه سيكون هناك بعض النقص في الإمدادات، ويبدو أن شركة آبل قد لا تستطيع العودة إلى المسار الصحيح حتى الربع الثاني من العام 2020.

هذا وفقا للمحلل الصيني الشهير Ming-Chi Kuo، والذي يعتقد أن شركة آبل لن ترى تحسنًا على مستوى الإنتاج حتى الربع الثاني من العام 2020. على سبيل المثال، وفقا للمحلل Ming-Chi Kuo، فقد إنخفضت شحنات عدسات كاميرات iPhone من Genius Electronic Optical بشكل كبير خلال الأشهر القليلة الماضية، وهي على الأرجح مُتخلفة بشهر واحد عن الشحنات المطلوبة.

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لا ينبغي أن يكون هذا مفاجئًا، لذلك إذا كنت تتطلع إلى الحصول على iPhone جديد، فلا تتفاجأ في حالة إذا وجدت أن المخزون نفد. وتجدر الإشارة إلى أن iPhone ليس المنتج الوحيد الذي تأثر. في السابق، كشفت لنا بعض التقارير أن خطوط إنتاج سماعات AirPods توقفت تمامًا، وهو ما قد يُفسر لماذا يجد البعض صعوبة في شراء هذه السماعات.

ومع ذلك، على الرغم من التأخير في الإنتاج، يعتقد المحلل Ming-Chi Kuo أن شركة آبل ستواصل الإلتزام بجدولها الزمني عندما يتعلق الأمر بإطلاق iPhone SE2 المعروف أيضًا بإسم iPhone 6، وأيضًا تشكيلة iPhone 12 Series التي تردد أنها ستدعم شبكات الجيل الخامس 5G.