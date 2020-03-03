الـ iPhone الخالي من المنافذ قد يصل في المستقبل القريب

فاطمة أيت طالب - دبي - إعتدنا أن نرى هواتف iPhone مع منفذين، واحد لسماعات الرأس والآخر للشحن. ومع ذلك، تخلصت شركة آبل من منفذ السماعات قبل بضع سنوات، وفي العام 2018 سمعنا أيضًا أن المهندسين في شركة آبل ناقشوا فكرة إنشاء iPhone خالٍ من المنافذ، ولكن من الواضح أن هذا لم يتحقق حتى الآن.

ومع ذلك، هاتف iPhone الخالي من المنافذ قد لا يكون بعيدًا جدًا. ووفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من موقع MacWorld، فقد إكتشف أنه في النسخة التجريبية من نظام iOS 13.4، كانت هناك بعض الأدلة لوضع iOS Recovery مخفي تم تصميمه ليعمل لاسلكيًا.

نظرًا لأن هذه الأدلة مخفية، فهذا يعني أن شركة آبل ليست مستعدة تمامًا لتجربة هذه الميزة، لذلك هناك فرصة كبيرة أن يتم إصدار نظام iOS 13.4 من دون هذه الميزة. ومع ذلك، يبدو أن ذلك يشير إلى أن شركة آبل تتلاعب بفكرة إنشاء هاتف iPhone خالي من المنافذ والأسلاك. تبنت الشركة تقنية الشحن اللاسلكي قبل عامين، ويُظهر إطلاق الملحقات مثل AirPods و AirPods Pro كيف تتطلع شركة آبل لإحتضان مستقبل لاسلكي.

بطبيعة الحال، يبقى الآن أن نرى ما إذا كانت شركة آبل ستقوم بإطلاق هاتف iPhone خالي من المنافذ أم لا، ولكن يمكن أن تكون هذه هي خطة آبل للتغلب على خطة الإتحاد الأوروبي لتوحيد كابلات الشحن.