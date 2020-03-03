'كورونا' يضرب 'تويتر'.. والأخيرة تتخذ إجراءات صارمة

وأوضحت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية، أن "تويتر" وجه الأمر لموظفيه، الاثنين، بسبب القيود التي فرضتها سلطات الدول المذكورة سلفا، في محاولة لمنع انتشار أكبر للفيروس.

وفي هونغ كونغ 98 إصابة وحالتا وفاة من جراء "كورونا"، أما اليابان فلديها 254 إصابة و6 وفيات، وفي كوريا الجنوبية هناك 4812 إصابة و22 وفاة.



وقال مدير الموارد البشرية في "تويتر"، الذي يوظف نحو 4 آلاف شخص في أكثر من 35 دولة، إنه يشجعه كل موظفيه على العمل من منازلهم.

وأضاف: "هدفنا الحد من انتشار محتمل لكورونا. نعمل بحذر وتفان للحفاظ على صحة موظفينا".

تابع الموظف الكبير بالشركة: "بالنسبة للموظفين الذين يفضلون العمل في المكتب أو الذين تتطلب وظائفهم ذلك، فإن المكاتب ستظل مفتوحة في أوجههم".

وكان فيروس "كورونا" ظهر في أواخر ديسمبر الماضي بمدينة ووهان عاصمة مقاطعة خوبي وسط الصين، قبل أن ينتشر في نحو 60 بلدا.

