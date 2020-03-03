شركة Oppo تؤكد قدوم ساعتها الذكية الأولى في اليوم 6 مارس

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن تقوم شركة Oppo بإزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Oppo Find X2 في اليوم السادس من شهر مارس الجاري، ولكن الهاتف الرائد المقبل لشركة Oppo لن يكون النجم الوحيد في المؤتمر. أكدت لنا شركة Oppo كذلك الآن أنها ستقوم في نفس الحدث بإزاحة الستار رسميًا عن ساعتها الذكية الأولى والتي ستعمل بنظام WearOS التابع لشركة جوجل.

ونظرًا لأن ساعة Oppo الذكية القادمة لم تعد سرًا، فقد قررت الشركة الصينية التشويق لهذه الساعة الذكية قبل إطلاقها لتؤكد لنا قدومها باللونين الأسود والذهبي. لقد رأينا بالفعل لمحة عن كلتيهما، ولكن الملصق التشويقي الجديد يعطينا نظرة أوضح.

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تؤكد لنا الصورة التشويقية كذلك أن الساعة الذكية Oppo Watch القادمة ستضم مكبر للصوت مما يتيح لك إجراء المكالمات عبرها. وتظهر لنا الصورتين في كلا الساعتين مكالمة واردة ومكالمة جارية، ويمكنك أن ترى بوضوح أيقونة مكبر الصوت. سنحصل على التفاصيل الكاملة في غضون ثلاثة أيام.