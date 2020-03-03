فيديو لنموذج أولي من P40 المرتقب يكشف عن تصميمه

نشر موقع Digital Trends التقني مقطع فيديو لمعاينة نموذج أولي من هاتف (بي40) P40 من شركة هواوي، ويكشف المقطع عن التصميم الذي قد يأتي به الهاتف المرتقب.

وكانت الشركة الصينية قد أكدت عزمها الإعلان عن هواتف (بي40) الرائدة الجديدة في 26 آذار/ مارس الجاري، والآن نشر موقع Digital Trends مقطع الفيديو الذي يكشف عن التصميم، وقال الموقع: إنه لم يُسمح له بتجربة التطبيقات، والكاميرا، كما لم يُسمح لهم بعرض الشاشة.

ويبدو من الصور ومقطع الفيديو أن هاتف (بي40) سيأتي بأبعاد مماثلة لأبعاد هاتف العام الماضي (بي30 برو) P30 Pro، ولكن هناك زيادة بسيطة في السماكة. كما يظهر أنه سيأتي مع جسم زجاجي منحنٍ لمنح المستخدمين المزيد من الراحة في حمله. ويقدم الهاتف شاشة منحنية أيضًا، ولكن ليس بقدر انحناء شاشة هاتف (ميت 30 برو) Mate 30 Pro.

وعلى ظهر الهاتف، هناك 3 كاميرات خلفية مع تقنية المنظار، وكاميرا للتصوير الفائق العرض، بالإضافة إلى الكاميرا الرئيسية الذي ذُكر أن دقتها ستكون 52 ميجابكسل.