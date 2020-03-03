شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء بريطانيون يطلقون شبكة من الكاميرات لتعقب النيازك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ووفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه تحت قيادة جامعة جلاسكو وإمبيريال كوليدج لندن، ستضم الشبكة في المملكة المتحدة 10 كاميرات تم إنشاؤها في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

وستبحث هذه الشبكة عن عروض الألعاب النارية الطبيعية التي يتم إنشاؤها أثناء احتراق صخور الفضاء خلال مرورها عبر الغلاف الجوي للأرض.

وتم اكتشاف أول هذه "الكرات النارية" بواسطة الكاميرات في Washingborough ، لينكولن وفي Mullard Radio Astronomy Observatory ،Cambridgeshire الشهر الماضي.

وبينما سقطت النيازك من هذا الحدث في بحر الشمال، حيث لا يمكن استعادتها، يأمل الخبراء في إمكانية تحديد موقع التأثيرات المستقبلية على الأرض، مما يسمح للمتطوعين باستعادة صخور الفضاء.

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وتمتلك شبكة Fireball في المملكة المتحدة أيضًا كاميرات في Ripon في شمال Yorkshire، وEffingham في Surrey، وSpaceguard Centre في Knighton، وGalloway، اسكتلندا، وويلز.

وقال العالم الجيولوجي لوك دالي من جامعة جلاسكو: "النيازك توفر للعلماء رؤى لا تقدر بثمن عن الكواكب الأخرى ونظامنا الشمسي".

وأضاف دالى: "هناك قدر كبير مما نعرفه عن سطح المريخ، على سبيل المثال، يأتي من تحليل أجزاء من الكوكب التي انفجرت من سطحه بسبب كويكب اصطدم قبل ملايين السنين وانجرف في الفضاء قبل أن يسقط على الأرض".

وأوضح العالم الجيولوجى: "تدخل النيازك في جونا طوال الوقت ولكن المملكة المتحدة لم يكن لديها سجل حافل في العثور عليها في السنوات الأخيرة."