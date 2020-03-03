شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو عايز تبقى رائد فضاء.. "ناسا" تعلن عن تلقى الطلبات حتى نهاية الشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت تريد أن تكون واحدًا من رواد الفضاء وترغب فى السفر إلى القمر أو استكشاف المريخ، الآن أصبح بإمكانك الحصول على الفرصة، إذ بدأت ناسا فى قبول الطلبات المقدمة لشغل وظيفة رائد فضاء لأول مرة منذ أربعة سنوات، ومن المحتمل أن يكون بعضهم جزءًا من بعثات القمر والمريخ المستقبلية، وسيفتح باب التقدم حتى نهاية الشهر 31 مارس فى تمام الساعة 11:59 مساءً بالتوقيت الشرقي.

ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، تقول ناسا إنك ستحتاج إلى أن تكون مواطنًا أمريكيًا حاصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها، فى مجالات ذات صلة مثل الهندسة، والرياضيات، وعلم الأحياء، وعلم الحاسوب، أو الفيزياء، ففى السابق، كان يتعين على المرشحين فقط الحصول على شهادة البكالوريوس، أو أن يكونوا مؤهلين.

كما ستحتاج أيضًا إلى تجربة فى العالم الحقيقى تشمل إما خبرة لمدة عامين فى العمل أو 1000 ساعة طيران كطيار، كما سيكون عليك التعامل مع الرحلات الفضائية الطويلة والحصول على 20/20 فى اختبار الرؤية، وتعد لنظارات وعمليات الليزك مسموح بهما.

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وتأتى عملية التوظيف فى الوقت الذى تمضى فيه الوكالة قدما فى مجموعة من المهام الجديدة، بما فى ذلك مشروع Artemis، الذى سيرسل امرأة إلى القمر فى عام 2024، والذى تعمل عليه الوكالة بخطة تابعة لميزانيتها الجديدة بداية من أول رحلة تجريبية إلى الوصول للقمر.

جدير بالذكر انضم 13 رائد فضاء جديدًا إلى وكالة ناسا الأمريكية فى إطار برنامج أرتميس، مما جعلهم مرشحين لأول استكشاف إنسانى للمريخ الذى تم تحديده فى منتصف الثلاثينيات بعد إتمام هبوط أول امرأة على القمر، ولقد مر أكثر من عامين من التدريب قبل انضمامهم، حيث شارك المرشحون، الذين يتدربون منذ عام 2017، فى أول حفل تخرج عام لرواد الفضاء بالأمس فى مركز جونسون للفضاء التابع لوكالة الفضاء الأمريكية فى هيوستن.