شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: البريطانيون يوافقون على استبدال العمال المهاجرين بالروبوتات تزامنًا مع بريكست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث عن أن نقص عدد الموظفين فى أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، سيؤدى إلى زيادة الاعتماد على الآلات والروبوتات، كما يدعم معظم العمال البريطانيين فكرة استخدام الروبوتات لأداء الوظائف اليدوية والرفع الثقيل فى حالة اختفاء العمالة المهاجرة الرخيصة من المملكة المتحدة بعد دخول نظام Priti Patel القائم على النقاط حيز التنفيذ، كما أن هناك أيضًا دعم كبير لزيادة مستويات الآلات بين البريطانيين، وفقًا لمؤشر Trend 2020 الذى نشرته Automatica.

ووفقًا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، استطلع المؤشر آراء العمال من جميع أنحاء أوروبا - بما فى ذلك المملكة المتحدة - عن الأفكار حول الاستخدام الحالى والمستقبلى للتكنولوجيا.

ووفقًا للتقرير، يعتقد 68 فى المئة من المشاركين أن استخدام الروبوتات سيكون ضروريًا للقدرة التنافسية لاقتصاد المملكة المتحدة، بينما قال ما يقرب من ثلاثة أرباع (74 فى المئة) أنها ستصبح ذات أهمية متزايدة فى مكان العمل فى المستقبل.

وقال مايك ويلسون، رئيس الجمعية البريطانية للأتمتة والروبوت (BARA): "على مدار سنوات عديدة، اجتذبت المملكة المتحدة عمالًا من دول أخرى، حيث تفضل الشركات توظيف أشخاص بدلاً من الاستثمار فى معدات التشغيل الآلى، وبعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، يتعين على الشركات ضمان استخدام قوتها العاملة بفعالية وإيجاد طرق بديلة لأداء المهام التى لديها نقص فى الموظفين - التشغيل الآلى للروبوت هو الحل الواضح".

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وأظهر البحث أن العمال البريطانيين كانوا يؤيدون بشدة اللجوء إلى الروبوتات للقيام بمهام معينة، خاصة تلك التى لم تكن تثير إعجابهم أو شعروا أنها تشكل خطراً على الصحة.

وقال الدكتور مارتن ليتشنر، مدير الدراسة فى Trend Index Trend: "يرحب السكان العاملون فى المملكة المتحدة بالفعل بالروبوتات، للقيام بالعمل الشاق والممل والخطير، كما يريد 73 فى المئة أن تأخذ الآلات الوظائف الروتينية، بينما يريد حوالى 80 فى المئة من الروبوتات تولى المهام الخطرة والقيام بالعمل الضار بالصحة، مثل رفع الأحمال الثقيلة".