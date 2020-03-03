شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زوكربيرج يكشف عن تطوير تطبيق ماسنجر لـIOS ليصبح في ربع حجمه وأسرع مرتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مارك زوكربيرج، مؤسس شركة فيس بوك، عن تطوير جديد لتطبيق ماسنجر لهواتف IOS، ليصبح أسرع مرتين وفى ربع حجمه من نسخة السابقة.

وقال مارك زوكربيرج، عبر صفحته على فيس بوك: "لقد أعدنا تطوير تطبيق ماسنجر بالكامل، للحصول على مزيد من السرعة، ابتداء من اليوم، يتم طرح تطبيق ماسنجر الجديد لنظام IOS.. بمجرد اكتمال التشغيل، سيكون برنامج ماسنجر في ربع حجمه وتحميله أسرع مرتين".

وأضاف: "عندما تفتح ماسنجر على مدار اليوم، فسوف يكون أسرع وأكثر استجابة مقارنة بالتطبيقات الأخرى التي تستخدمها. استمتع".



مارك زوكربيرج

يشار أن فيس بوك الاهتمام يحاول تكرار نجاح الذى حققه من خلال ميزة ستورى بنفس الميزة ولكن بتطبيق مختلف وهوماسنجر، إذ أعاد موقع التواصل الاجتماعى تصميم تطبيقه المخصص للدردشة.

ووفقا لموقع "بيزنس إنسايدر" البريطانى، بدأت إعادة التصميم الجديدة لتطبيق مانسجر فى الوصول إلى عدد من مستخدمى فيس بوك حول العالم، وتوضح لقطات الشاشة للتطبيق، والتى كشف عنها Jeff Higgins مدير وسائل التواصل الاجتماعى أن أحد أهم التغييرات هو التركيزالإضافى على قصص فيس بوك، وهى الميزة التى يمكن للأصدقاء من خلالها مشاركة الصورومقاطع الفيديوعلى مدار 24 ساعة.

سيظهر ماسنجر قريباً بشكل أكثر تناسقًا، مع اختفاء علامة تبويب Discove، والتى تضم حاليًا مئات الآلاف من مواقع الدردشة الآلية التى يمكن لمستخدمى فيس بوك الاستفادة منها لطرح الأسئلة على الشركات وممارسة الألعاب وحتى التسوق من العلامات التجارية.

وبدلاً من ظهور القصص بشكل صغير فوق قائمة الأصدقاء، تحصل القصص Stories على علامة تبويب خاصة بها فى تطبيق ماسنجر الجديد.

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ويراهن فيس بوك على أن إعطاء القصص التركيز اللازم بشكل أكبر، سيكون له تأثير مماثل عليه وستحصل على نفس الشهرة والشعبية التى حصلت عليها عند إطلاقها على انستجرام، إذ حققت Stories نجاحًا هائلاً للانستجرام عند إطلاقها فى أغسطس 2016، واعتبارًا من يناير، وصل عدد مستخدميها إلى 500 مليون مستخدم يوميًا على الرغم من أن Stories كانت بمثابة ميزة كبيرة لفيس بوك وتطبيقاته المختلفة، إلا أن الشركة ليست صاحبة الفكرة، بل هى مستوحاة من تطبيق سناب شات.