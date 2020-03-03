شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إصابة اثنين من موظفى أمازون فى إيطاليا بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة أمازون عن إصابة اثنين من موظفيها في ميلانو شمال إيطاليا بفيروس كورونا، وظهرت نتيجة إيجابية للفيروس، وهما الآن في الحجر الصحي، وإلى جانب التأكيد على إصابة العاملين في ميلانو بالفيروس، قالت الشركة إنها لا تكتشف إصابة أي موظف أمريكي، وتأتي الأخبار على الرغم من اعتماد أمازون تدابير صارمة في محاولة لمنع الإصابات بين قوتها العاملة الهائلة.

ووفقا لما ذكره موقع " businessinsider"، طلب عملاق التجارة الإلكترونية من جميع موظفيه البالغ عددهم 798000 التوقف عن السفر غير الضرورى، داخل الولايات المتحدة وخارجها.

وفرضت أمازون بالفعل قيودًا على السفر من الصين وإليها في شهر يناير، حيث طلبت من العمال الذين ذهبوا إلى البلاد العمل من المنزل لمدة أسبوعين عند العودة، وطلب الرعاية الطبية إذا ظهرت عليهم الأعراض.

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ولكن مع انتشار الفيروس وقتل أكثر من 3000 شخص وإصابة 89000 على الأقل، مع معظم الإصابات والوفيات في الصين، لجأت الشركات التكنولوجية الكبرى إلى تدابير إضافية لحماية الموظفين.

كما أنه تم إلغاء المؤتمر السنوي لمطورى فيس بوك وMobile World Congress بسبب مخاوف من فيروس كورونا، وتم تأجيل أكبر مؤتمر لصناعة الألعاب في العالم GDC بفضل الفيروس.

ولم تسجل الأمازون فقط حالات إصابة، فإنها ليست الشركة التقنية الكبرى الوحيدة التي تأثر موظفوها بالفيروس، ولكن تبين أن أحد موظفي جوجل في مكتب شركة زيوريخ أظهر نتيجة إيجابية لفيروس كورونا أيضًا.

كما أن الموظفين فى فريق عمليات أمازون بجميع أنحاء العالم، الذين يشرفون على الكثير من التكنولوجيا واللوجستيات الخاصة بالشركة على مستوى العالم، كانوا قد تلقوا رسالة بريد إلكترونى منفصلة من ديف كلارك نائب الرئيس الأول المسؤول عن الفريق، يخبرهم فيها بضرورة عدم التخطيط لأية اجتماعات تتطلب السفر حتى أبريل على الأقل.