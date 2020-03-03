شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 6 نصائح لحماية خصوصيتك على إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يضم ملفك الشخصى على إنستجرام Instagram الكثير من التفاصيل الشخصية عنك، لذلك يجب أن تعمل على حماية خصوصيتك بشكل أكثر إحكامًا، ومنع الغرباء من رؤية قصصك وصفحتك الرئيسية وتقييد وصولهم لها، وفيما يلى 6 نصائح تساعدك فى حماية خصوصيتك على انستجرام:

ضبط الحساب خاص:

يعد تفعيل حسابك ليكون حساب خاص Private Account من أبسط الأشياء التى يمكنك القيام بها لحماية الخصوصية، وبالتالى لن يتمكن من يزور ملفك الشخصى للمرة الأولى من رؤية منشوراتك، حيث يجب أن تقبل طلبهم قبل أن يتمكنوا من رؤية هذه البيانات.

• اضغط على خيار الإعدادات فى صفحة ملفك الشخصى.

• اضغط على الخصوصية Privacy

• اختر خصوصية الحساب Account Privacy

• قم بتفعيل خيار حساب خاص Private Account من خلال الضغط على زر التمرير المجاور.

ملاحظة: أى شخص يتابعك قبل تغيير حسابك إلى خاص سيظل قادرًا على رؤية بياناتك، وإذا كان هناك أى شخص تريد منعه من رؤية بياناتك فعليك إزالته من قائمة متابعيك.

حماية القصص:

يتيح لك إنستجرام تحديد من يرى القصص التى تنشرها، ومنع مشاركتها، من خلال إجراء الخطوات التالية:

• اختر الإعدادات.

• اضغط على خيار الخصوصية.

• اختر القصة .Story

• بمجرد الضغط على خيار إخفاء القصة من Hide Story From ستُفتح قائمة بمن يتابعك، اضغط على الدائرة بجانب اسم الشخص الذى لا تريده أن يشاهد قصتك.

ولمنع شخص محدد من مشاركة قصتك، اتبع الخطوات التالية:

• اضغط على خيار القصة Story، فى نفس الصفحة، وقم بالتمرير للأسفل سترى خيار المشاركة Sharing

• من خلال خيار السماح بالمشاركة Allow Sharing، يمكنك إيقاف أو منع الأشخاص من إرسال قصصك إلى الآخرين

• كما يمكنك أيضًا إيقاف تشغيل السماح بإعادة المشاركة فى القصص Allow Resharing to Stories، لمنع الأشخاص من إضافة مشاركاتك إلى قصصهم.

• لمنع مشاركة قصصك على فيسبوك، اختر إيقاف مشاركة قصتك على فيسبوك Share Your Story to Facebook، وهذا يعنى أن قصصك ستُنشر على إنستاغرام فقط.

لتقييد وصول قصصك إلى أشخاص محددين على انستجرام، اتبع الخطوات التالية:

• اختر الإعدادات.

• اضغط على خيار الخصوصية.

• اختر القصة Story

• ضمن خيار الأصدقاء المقربون Close Friends، يمكنك إضافة الأشخاص أو حذفهم.

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حظر أشخاص محددين:

يمكنك حظر أشخاص تختارهم من رؤية صفحتك الرئيسية، لفعل ذلك اتبع الخطوات التالية:

• اذهب إلى الحساب الخاص بالشخص الذى تريد حظره.

• فى صفحة ملف التعريف Profile، اضغط على القائمة ثلاثية النقاط فى الزاوية العلوية اليمنى

• اختر حظر Block

إيقاف إرسال جهات اتصالك إلى انستجرام:

• اضغط على الإعدادات.

• اختر الحساب Account

• اختر مزامنة جهات الاتصال Contacts Syncing وقم بتعطيل المزامنة.





إيقاف اقتراح حسابك على الآخرين:

لا يمكنك تغيير هذا باستخدام تطبيق الهاتف الذكى، بل يجب استخدام جهاز الكمبيوتر، باتباع الخطوات التالية:

• سجّل الدخول إلى موقع انستجرام، انتقل إلى ملفك الشخصى.

• اضغط على تعديل الملف الشخصي Edit Profile

• قم بإلغاء خيار اقتراحات مماثلة للحساب Similar Account Suggestions





إيقاف الإعلانات المخصصة:

لتعطيل تخصيص الإعلانات، عليك أولاً الانتقال إلى إعدادات الإعلانات على فيس بوك، على الهاتف الذكي:

• اختر الإعدادات والخصوصية.

• اضغط على الإعدادات.

• اختر تفضيلات الإعلان Ad Preferences

• اضغط على إعدادات الإعلان Ad Settings