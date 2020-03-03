شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تكشف عن نسخة أكثر أمانًا من متصفحها "كروم" أبريل المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تركز جوجل فى السنوات الأخيرة على تعزيز ميزات الأمان وحماية خصوصية مستخدمى الإنترنت، لذا تسعى دومًا لتطوير متصفح كروم أحد أكثر المتصفحات استخدامًا فى العالم، وفى خطوة جديدة لمعالجة مشكلات الأمان والخصوصية بدأت جوجل تطوير نسخة جديدة من كروم من المفترض أن تتاح لمستخدمى الحواسب والأجهزة الذكية فى أبريل المقبل، حسب روسيا اليوم.

ومن أهم ما سيميز النسخة المنتظرة من هذا المتصفح هو أنها ستحذر المستخدمين عند الدخول إلى مواقع إلكترونية مشبوهة، كما سترسل رسائل تحذيرية لهم قبل تحميل أى ملف غير آمن من الممكن أن يحوى برمجيات ضارة عبر الإنترنت.

ومن بين الملفات الخطرة التى قد ينبه كروم المستخدمين بعد تحميلها ملفات exe التنفيذية، أو الملفات الأرشيفية أو تلك التى تتضمن صورًا وفيديوهات قد تحوى على فيروسات، كما قد يحظر تحميل الملفات غير الآمنة تمامًا عبر HTTPS.

وكانت جوجل قد أدخلت العديد من الميزات على نسخ كروم فى العامين الأخيرين، منها ميزة الوضع الليلى، وميزة "التصفح الخفي" التى لا تسمح بظهور أسماء وعناوين الصفحات والمواقع التى دخلها المستخدم، كما تحمى المستخدم أثناء تصفحه للمواقع من ظهور الإعلانات المزعجة.

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كما عملت على تطوير تقنية جديدة ستساعد المتصفح على إظهار أكبر عدد من الأخبار المتعلقة بالكلمات أو الجمل المفتاحية التى يدخلها أثناء بحثه عن موضوع معين.

وقد طرحت جوجل فى فبراير ميزة جديدة لمستخدمى متصفح كروم، والتى تنبه المستخدمين عند اختراق حساباتهم، وهى الميزة التى بدأ المستخدمين فى ملاحظتها منذ ديسمبر الماضى، إذ تظهر لهم نافذة منبثقة تخبرهم بأن أحد حساباتهم قد تم اختراقه، حيث إن متصفح كروم سيسمح للمستخدمين معرفة ما إذا كان قد تم اختراق أى من المواقع التى يسجّلون الدخول إليها باستخدام بيانات اعتماد جوجل الخاصة بهم.